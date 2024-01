Karácsony Gergelynek lépnie kellene a Budapest-bérlet ügyében + videó

– Azt várjuk a főpolgármestertől, hogy üljön le a tárgyalóasztalhoz, és állapodjon meg a kormánnyal a vármegyebérlet részleteiről – jelentette ki a fővárosi Fidesz közösségi oldalán közzétett videónyilatkozatban a BKK Fidesz által delegált igazgatósági tagja.

Egy jó ajánlatot nem utasíthat vissza Karácsony Gergely csak azért, hogy ismét Gyurcsány Ferenc utasítását követve harcba szálljon a kormánnyal

– közölte Szilágyi Demeter. Hozzátette: a budapestiek olcsóbb és több szolgáltatást vehetnek igénybe a vármegyebérlettel. Eltelt egy hét a kormány ajánlata óta, és hiába várják Karácsony Gergely válaszát, a főpolgármester „hallgat” – idézte fel a politikus.

Mint mondta, a kormány ajánlata szerint a diákbérlet például több mint harmadával kerülne kevesebbe, mint most. Továbbá a vármegyebérlet nemcsak Budapestre volna érvényes, hanem többek között Szentendrén, Vácon vagy Gödöllőn is közlekedhetnének vele a budapestiek és az agglomerációban élők.

Karácsony Gergely a hallgatásával bizonytalanságban tart mindenkit

– mutatott rá a politikus. Szerinte ebben a helyzetben egy jó ajánlatról tárgyalni kell, hogy a budapestiek a jövőben olcsóbban és több szolgáltatást vehessenek igénybe. „A budapestiek ennél többet érdemelnek” – fogalmazott a videónyilatkozatban Szilágyi Demeter.

Húzódik a Budapest-bérlet ügye

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, tavaly év végén kapott nyilvánosságot, hogy veszélybe kerülhet a jelenleg is ismert Budapest-bérlet. Mivel a Karácsony Gergely által vezetett főváros először nem fizetett, később pedig hagyta lejárni azt a szerződést, ami biztosította a város jogát a HÉV- és az agglomerációs Volánbusz-járatok menetrendjének alakítására, megszűnt a közös Budapest-bérlet jogi alapja is.

A főváros 2020 óta változatlanul évi 7,4 milliárd forintot fizetett a szolgáltatásokért. A Lázár János vezette minisztérium utolsó ajánlata 8,6 milliárd forint volt, hogy fenntartsák a szerződést. Ezt a főváros és a BKK nem fogadta el, így december 31-én lejárt a megállapodás.

A tárcavezető január 9-én új ajánlatot adott a fővárosnak, amely szerint készen állnak elfogadni a fővárosi bérleteket a Volán- és HÉV-járatokon, amennyiben a főváros minden általa működtetett közösségi eszközön elfogadja a vármegyebérleteket, illetve országbérleteket.