Karácsony nyomást gyakorolna a baloldali összefogás érdekében

Mindegy, hogy a tárgyalóasztalnál vagy előválasztással, de március 15-ig minden vitás kérdést rendezniük kell a baloldali pártoknak – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester. Budapest vezetője Tüttő Kata váro​süzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, Kiss László óbudai polgármester, Déri Tibor újpesti polgármester és Trippon Norbert újpesti alpolgármester társaságában tartott sajtótájékoztatót, amelyen úgy vélekedett, hogy az önkormányzati választásokról szóló, az utolsó pillanatban meghozott választási törvény egy csapda, ezért a baloldali ellenzéki pártoknak egyeztetniük szükséges.

A baloldali együttműködésnek meg kell állapodnia arról, hogy ki induljon azokban a kerületekben, ahol jelenleg kormánypárti vezetés van, illetve nyomást kell gyakorolni azokra a döntéshozókra, akiken az együttműködés múlik

– hangoztatta Karácsony Gergely. Szerinte a főváros jelenlegi vezetése sikeres, amit a budapesti emberek értékelnek.

Tüttő Kata azt állította, hogy a szavazók is összefogást szeretnének. Kiss László szintén a baloldali pártok egységét hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a III. kerületben a baloldali koalícióban részt vevők tavaly ősszel lezárták a tárgyalásokat, és közös listát fognak állítani. Az eddig polgármester lesz az összefogás egyetlen jelöltje, senki nem indul ellene a 2019-es koalícióból, viták pedig nem voltak és továbbra sincsenek – mondta. Trippon Norbert kiemelte: teljes az egyetértés Újpesten a hatpárti baloldali koalícióban, most is a szövetség megújításán dolgoznak.

A Momentum nyitott az előválasztásra

Eközben Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője reagált Karácsony Gergely tegnapi, a budapesti együttműködésről szóló nyílt levelére. Az uniós képviselő úgy fogalmazott: a Momentum Mozgalom egyetért Karácsony Gergely főpolgármesterrel abban, hogy az ellenzéki pártoknak minél előbb meg kell egyezniük Budapesten a közös polgármesterjelöltekről. Tudják és érzik kiemelt felelősségüket abban, hogy megőrizzék szabadnak a fővárost,

a Momentum éppen ezért már ősszel bejelentette, hogy támogatja Karácsony Gergely főpolgármestert, ahogy azt is, hogy ahol nem tudnak megegyezni a pártok, ott előválasztást javasolnak a jelölt személyéről.

Donáth Anna hozzátette: a részleteket viszont nem egymásnak üzengetve kell megbeszélniük a pártoknak. A Momentum január végén tartja tisztújító küldöttgyűlését, február 1-jén pedig minden, a budapesti ellenzéki győzelemben érdekelt pártot várnak a tárgyalóasztalnál, ehhez a helyszínt is készen állnak biztosítani. – Rajtunk nem fog múlni, hogy Budapest 2024 után is szabad maradjon – jelentette ki az EP-képviselő.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, távolról sem látható az egység a baloldali pártok berkeiben. Magyar György ügyvéd, aki a korábbi választások előtt is koordinálta az előválasztásokat, elmondta: már jelöltek és pártok is megkeresték a Civil Választási Bizottságot (CVB) az ellenzéktől, hogy szervezzék meg az előválasztást egyes kerületekben. Ő nem látja elkésettnek, hogy ott, ahol több ellenzéki polgármester indulna, előválasztáson döntsenek a végső jelölt személyéről.

Az V., illetve a XII. kerületben a jelöltek maguk is akarnak előválasztást, hiszen ott kormánypárti vezetés van jelenleg. – Ahol pedig Horváth Csabához hasonlóan az ellenzék adja a polgármestert, ott a győzelemre esélyes jelöltet az ellenzéken belül kell megtalálni a kormánypárttal szemben – utalt Magyar György Zuglóra, ahol a jelenleg regnáló szocialista polgármesterrel szemben a Momentum Rózsa Andrást indítja.

A CVB elnöke kiemelte: olyat nem szeretne, mint legutóbb, miszerint ők rendelkezésre állnak, asszisztálnak, és közben a fejük felett döntenek.