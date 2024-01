Ungár Péter meglepő dologgal vádolja Karácsony Gergelyt + videó

„Karácsony ne az ellenzéket szervezze” – jelentette ki az LMP frakcióvezető-társelnöke az ATV műsorában. A Mandiner beszámolója szerint Ungár Péter éles kritikát fogalmazott meg Karácsony Gergellyel szemben.

Szerintem nem az a feladata a budapesti főpolgármesternek, hogy az ellenzéket szervezze, hanem a várost kell üzemeltetnie

– jelentette ki a műsorban politikus, majd egy érdekes teóriát vezetett fel a nézőknek.

„Mi van akkor, ha a főpolgármester és Lázár miniszter úr között van egy olyan megállapodás, hogy amennyiben Karácsony Gergely engedi a Rákos-Dubajnak nevezett projektet, akkor lesz cserébe a fővárosi bérletek ügyében megnyugtató megoldás?” – tette fel a kérdést a politikus. Ungár Péter hozzátette: reménykedik, hogy nem így van, ugyanakkor a főpolgármester „nagyon megváltoztatta az álláspontját”.

Ungár Péter most azzal vádolja Karácsony Gergelyt, amivel őt szokták a baloldalon belül: összejátszik a kormánnyal.

Egyébként minden jel arra utal, hogy Ungár és pártja komolyan gondolja, hogy nem támogatja Karácsony Gergely újraindulását, így a regnáló főpolgármestert már csak négy ellenzéki párt indítaná, míg 2019-ben még öt párt tett így. Sőt a hírek szerint a zöldpárt felkérte főpolgármester-jelöltnek Vitézy Dávidot is, aki komolyan megnehezíthetné Karácsony dolgát.

Kutyaszorítóban a főpolgármester

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, tavaly év végén pattant ki a hír, miszerint veszélybe kerülhet a jelenleg is ismert Budapest-bérlet. Mivel a Karácsony Gergely által vezetett főváros először nem fizetett, később pedig hagyta lejárni azt a szerződést, ami biztosította a város jogát a HÉV- és az agglomerációs Volánbusz-járatok menetrendjének alakítására, ezért megszűnt a közös Budapest-bérlet jogi alapja is.

A főváros 2020 óta változatlanul évi 7,4 milliárd forintot fizetett a szolgáltatásokért. A Lázár János vezette minisztérium utolsó ajánlata 8,6 milliárd forint volt, hogy fenntartsák a szerződést. Ezt a főváros és a BKK nem fogadta el, így az december 31-én lejárt.

A tárcavezető január 9-én új ajánlatot adott a fővárosnak, amely szerint készen állnak elfogadni a fővárosi bérleteket a Volán- és HÉV-járatokon, amennyiben a főváros minden általa működtetett közösségi eszközön elfogadja a vármegyebérleteket, illetve országbérleteket. Megjegyezte, az ajánlat március elsejéig áll. Karácsony Gergely reakciója a baloldalon igencsak megosztó volt.

A Lázár János által bejelentett irány jó, csak a részleteken múlik az, hogy ez az irány mindkét félnek követhető lesz-e

– mondta az ajánlatról a főpolgármester. Hozzátette: az elkövetkező hetekben tárgyalni fognak a kormánnyal, hogy miképpen tud majd a főváros és az állam elszámolni a közösen szerzett bevételekkel.