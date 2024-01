Kubatov Gábor elárulta mikor nevezheti meg a Fidesz a főpolgármester-jelöltjét

Kubatov Gábor a Fidesz pártigazgatója és alelnöke az Inforádió Aréna című műsorában az európai és az önkormányzati választásokról beszélt.

A Fidesz pártigazgatója először kérdésre arról beszélt, hogy, hogy kell az európai parlamenti meg önkormányzati választási kampányt egyszerre vinni. Kubatov Gábor szerint nagy különbség nincs benne, mert ugyanazokat az embereket ugyanolyan elven, és ugyanazokból az indokokból kell legyőzni az önkormányzatokban is, mint ahogy az európai választásokon. Mind a két területen elég sok témában, sok fronton zajlik a harc.

Az európai parlamenti választások kapcsán Kubatov Gábor elmondta, hogy az ami Európában megy, az tovább így nem mehet. Majd elmesélte, hogy mikor fiatalon először Münchenben járt akkor még csillogó tekintettel járta a várost, de most már – egy barátja megfogalmazásával élve – olyan, mint a pokol kapuja.

Most valaki ebbe az irányba hajtja Európa szekerét, szerintem ez nem jó.

– mondta.

Azt is kifejtette, hogy szerinte ez a tétje a választásnak, hogy Európa milyen irányt vesz. Hozzátette: Magyarországon is megvannak az ő ágenseik, akik ezt az utat választanák Európának. Szerinte kontinensünk egyik legnagyobb kérdése most migráció. – Ursula von der Leyen, amikor a pénzekről való kifizetésről beszélt, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen két dolog áll a kifizetések útjába:

az egyik a migrációs kérdések különböző megítélése.

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: Mi Magyarországon nem engedünk be illegális migránsokat, Nyugat-Európában pedig várják őket.

A másik akadály pedig a gyermekvédelmi törvény.

Szerinte ez nagyon egyszerűen lefordítható, ugyanis nem szeretné, hogy a gyermekeknek furcsa kinézetű emberek mondják el a szexualitásról való gondolataikat, ez a szülők dolga. Európában azonban ezt másként ítélik meg, véleménye szerint Európában gondolkodhatnak így is, csak ne kényszerítsék ránk ezt, hadd döntsük el mi magunk.

Harmadik különbségként a háború megítéléséről beszélt, mivel úgy látja, hogy a békére való törekvésünkkel szinte magunk maradtunk.

Kubatov Gábort ezzel kapcsolatban felhozta, hogy még vannak olyan témák amik „birizgálják a csőrét”, példaként a külföldi pénzek esetét hozta fel a magyar kampányokban. Szerinte attól még, hogy van erre törvény és felállt a szuverenitásvédelmi hivatal, fontos még a külső beavatkozástól való elhatárolódás is, mert ez fontos témája lehet a kampánynak. Ezek a kérdések önkormányzati szinten is megjelennek, a sajtó szintjén is megjelennek.

Arról is kérdezték, hogy az egyszerre tartott két választás jobban mobilizálhatja-e az embereket. A Fidesz pártigazgatója szerint ezt még a közvélemény-kutatóknak is nehéz megítélni, de szerinte a kettő nem erősíti, illetve nem rontja le egymást. Az is kiemelte, hogy a közösségi médiának érdekes hatása lehet a politikára, mivel egyre több embert von be.