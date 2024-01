Trágárkodva hirdeti újabb demonstrációját az Egységes Diákfront

Az Egységes Diákfront – Budapest a közösségi oldalára feltöltött videóban értetlenkedik a kormány által meghirdetett pedagógusbér-emelésen, és újabb demonstrációt hirdetett meg szombatra. A trágár megfogalmazásoktól nem idegenkedő fiatalok arról beszélnek, hogy a kormány hazudott.

A videóban úgy fogalmaznak, hogy

a kormány megígérte a 32 százalékos béremelést, és most el akarják venni,

majd a gondolat erős káromkodásba torkollik.

Arra a kérdésre, hogy szerintük mi utal arra, hogy a kormány megszegné az ígéretét, nem kapunk választ a videóban.

A tanárok és óvónők béremelésével kapcsolatban szerdán jelentette be Gulyás Gergely, hogy megérkezett Brüsszelből a béremeléseket lehetővé tevő garancia. A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentésében arra is kitért, hogy ez a béremelés több lépcsőben fog megvalósulni.

Rétvári Bence a közösségi oldalán szerdán arról írt, hogy az idei évben először egy átlagosan 32,2 százalékos béremelés érkezik, ezt jövőre egy 21 százalékos emelés követi. Ezenfelül a kormány a további években is jelentős emeléseket tervez, hiszen 2030-ig vállalták, hogy minden évben olyan mértékben fogják emelni a tanárok bérét, ahogyan a diplomásátlagbér is emelkedik. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára posztjában arra is kitért, hogy az elmúlt időben sokan próbálták valótlanságok állításával akadályozni azokat az EU-s forrásokat, amelyek lehetővé teszik a pedagógusok ekkora mértékű béremelését; példaként megemlítette több ellenzéki politikus nevét és a pedagógus szakszervezeteket is. Csütörtökön arról beszélt az államtitkár, hogy

minden pedagógus jól fog járni a béremeléssel,

a következő években minden tanárnak, minden óvónőnek emelkedni fog a fizetése. Sajnálatát fejezte ki, hogy a baloldali politikusok és a szakszervezetek mindennek az akadályozásával foglalkoztak, próbáltak rátelepedni az ügyre.

Azonban az Egységes Diákfront videójában mindezt úgy értelmezik, hogy

a kormány ebben is hazudott

Erre továbbra sem akarnak vagy nem tudnak bizonyítékot felmutatni, de azt azért megemlítették, hogy a tüntetésen a nemzeti konzultációs íveket is begyűjtik.