Az idei év sikerterméke a babaváró

Miközben a 2022-es IV. negyedév hitelpiaci fékezése miatt olyan gyenge lett a bázis, hogy nem túl acélos teljesítménnyel is mind a lakáshitelek mind a személyi kölcsönök esetében drasztikus növekedést mutatnak statisztikák, addig a babaváró esetében pont ellentétes folyamatok játszódnak le – írta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A szakember kifejtette: babaváró-kihelyezés tavaly decemberben megközelítette a 39,6 milliárd forintot, ami több mint másfél éves csúcsot jelentene – ha nem lett volna 2022 decembere. Akkor azonban – annak hatására, hogy a kormány december 28-ig nem jelentette be, hogy mi lesz Magyarország legnépszerűbb családtámogatási termékének jövőbeli sorsa – szinte mindenki, aki úgy számolt, hogy a jövőben igényelne babavárót, még decemberben szerződést kötött.

Az előre hozott kereslet azt jelentette a szakértő szerint, hogy 2022 decemberében a bankok 70,4 milliárd forintot meghaladó összeget helyeztek ki az ügyfeleknek

– ennél magasabb összegben csak a program indulását követő hónapokban igényeltek babavárót a családok. Akkor viszont egy bevezetéskor érvényes engedménynek köszönhetően döntően olyan családok igényelték a babavárót, ahol már megszületett a gyermek. Azóta azonban csak várandósság alatt vagy megelőlegező jelleggel, a jövőben megszülető gyermekek vállalásával igényelhető a babaváró kölcsön. A konstrukció az első gyermek születése után kamatmentessé válik, továbbá a második gyermek születésével 30, a harmadik gyermek világra jövetelével pedig 100 százalékos támogatássá alakul.

Hatalmas felfutás várható

Gergely Péter szerint egyértelmű, hogy azok a családok igényeltek tavaly decemberben babavárót, akiknél a feleség kora meghaladta a 30 évet, ők ugyanis a 2024-ben életbe lépő változtatás miatt – amely szerint a 30 és 40 év közötti hölgyek csak abban az esetben igényelhetnek babavárót az idén, ha meglévő várandósságukat igazolni tudják – kiestek volna az igénylők köréből. Aki előre hozta az igénylést, azokat nem szorítja idén az új feltételrendszer.

Az előre hozott kereslettel megtámogatott decemberben minden negyedik, a háztartások által felvett hitelforintot babaváróként utaltak ki. Ennél magasabb arányt a babavárónál – 2022 év végét leszámítva – 2021 februárjában láttunk

– tájékoztatott. Mint írta, az év végi felfutás jót tett a babavárónak, bár komoly mentésre nem volt jó. A 2023 folyamán folyósított 270,4 milliárd forint ugyanis közel 40 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. Az sem túl szívderítő, hogy az amúgy nem túl izmos, önmagában 30 százalékot meghaladó mértékben visszaeső lakossági hitelpiacon a babaváró már csak 17,1 százalékos súlyt képvisel. Örülni maximum annak lehet a szakértő szerint, hogy a IV. negyedévben azért a kihelyezések 22,3 százaléka volt babaváró.

Gergely Péter szerint 2024-ben a babaváróban hatalmas felfutás várható, ennek pedig három összetevője lesz.

Egyrészt – más lakossági hitelekhez hasonlóan – drasztikusan alacsony bázist kell megugrani. A babaváró esetében a hitelpiaci pangás tavaly év elején a 2022 decemberére előre hozott vásárlások miatt ráadásul teljes érdektelenséggel párosult – januárban alig hétmilliárd forint babavárót igényeltek a fiatal családok a bankoktól.

Másrészt – jelezte a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – az igényelhető hitelösszeg emelése automatikusan megdobja majd a kihelyezési volument, hiszen a babavárót felvevő ügyfelek több mint 90 százaléka a maximális hitelösszeget igényli.

Végső soron pedig a családtámogatási rendszer átalakítása is megtámogatja a babaváró felfutását: a rendkívül kedvező, maximum 3 százalékos kamatozású új csok plusz esetében januártól elegendő mindössze 10 százalékos önerőt felmutatni az új lakás megvásárlásához, amit babaváró-igényléssel is meg lehet oldani.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a babaváró-boom a csok plusz felfutását is megelőzheti, hiszen a szabályok szerint a babaváró akkor számítható be 100 százalékban önerőként, ha annak folyósításától már 90 nap eltelt. Ha pedig a falusi csok szempontjából preferált kistelepülésen építene vagy venne házat/lakást a fiatal család, akkor a 11 milliós babaváró, az 50 millió forintos csok plusz hitel mellé három gyermek esetén 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is igényelhető, azaz a babaváró, a csok plusz és a falusi csok kombinálásával akár 75 millió forintos lakás megvásárlása is lehetővé válik saját erő nélkül. A fentiek miatt bár a baba boomra még várni kell, babaváró boomra biztosan számíthatunk 2024 tavaszán Gergely Péter szerint.