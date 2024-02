"Fekete-Győr nem folytathatja a munkáját az Országgyűlésben"

– Fekete-Győr Andrásnak le kellene mondania a parlamenti mandátumáról, ilyen embernek nincs helye a közéletben – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője azzal kapcsolatban, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Momentum volt elnökét. Ismert, Fekete-Győr András és Szarvas Koppány Bendegúz hat éve az Országház előtti ellenzéki tüntetésen pirotechnikai eszközt dobott a rendőrök közé, amivel a hatóság embereire támadtak. A bíróság ezért a minap másodfokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az erőszakos képviselőt. Az ügy a Legfelsőbb Bíróságra kerül, hiszen Fekete-Győr megfellebbezte a mostani határozatot, így a döntés nem emelkedett jogerőre.

Pindroch Tamás az Origónak adott interjúban úgy fogalmazott,

a Momentum volt elnöke egy megtörtént eseményt próbál letagadni, amikor azt mondja, ő csupán beejtette a füstgránátot a rendőrök közé. Főleg, hogy a bűncselekményről felvétel is készült.

– Létezik az emberben egy általános igazságérzet, amely alapján egyértelmű, hogy egy politikus nem támadhat rá a rendőrökre, nem dobálhatja őket pirotechnikai eszközökkel. Fekete-Győrnek tehát le kellene mondania a mandátumáról, ilyen embernek nincs helye a közéletben. Akármilyen véleménnyel vagyunk is egy képviselőről, a közvélekedés szerint ő a választókat képviseli, tehát be kell tartania a törvényeket – mondta Pindroch Tamás, hangsúlyozva,

a demokratikus berendezkedésünk alapja, hogy a bíróság által elítélt politikus nem folytathatja a munkáját az Országgyűlésben.

Fekete-Győr azonban a felelősségvállalás helyett az ítélet kihirdetése után újra az ügyészséget támadta, de korábban már Polt Péter legfőbb ügyészt is börtönnel fenyegette meg, a 2022-es kampányban azt mondta, amennyiben megnyerik a választásokat, Polt ellen eljárásokat indíthatnak. – Ezek után ne is csodálkozzunk azon, hogy az ő jogérzéke és jogfelfogása szerint nem követett el semmit, így nincs következménye a mostani bírósági ítéletnek, és nem mond le a mandátumáról. A felelősség hárítása az egész magyarországi baloldalra jellemző hozzáállás – fogalmazott az elemző.

Pindroch Tamás kitért arra is, hogy a jobboldallal szemben a baloldalon soha senki nem hibás semmiért. – Mindent elmond róluk az a tény, hogy

ma is Gyurcsány Ferenc a vezetőjük, miközben az őszödi hazugságbeszéd nyilvánosságra kerülése után azonnal távoznia kellett volna a közéletből. Nem beszélve arról, hogy 2006 őszén az ellene tüntetőket kardlapozták, gumilövedékkel lőtték a rendőrök, ezért azóta sem hangzott el egy halk bocsánatkérés sem a részükről.

De számos aktuálpolitikai példát is hozhatunk, például a külföldi befolyásszerzés, a guruló dollárok ügyében sincs következmény a baloldalon, de Karácsony Gergely főpolgármesterben sem merült fel, hogy a Városháza-botrány, a Lánchíd-felújítás, vagy akár a főváros csődhelyzete miatt vállalja a felelősséget – sorolta az elemző, további példaként említve, hogy arra sem hajlandóak, hogy a Klubrádió tulajdonosától, Arató Andrástól elhatárolódjanak, vagy bojkottálják a baloldali adó műsorait Arató Novák Katalint és Varga Juditot emberi mivoltukban gyalázó minősíthetetlen cikke miatt. – Fekete-Győr ügyét is bagatellizálják, ebből is látszik, hogy a baloldalt Gyurcsány vezetésével elvtársi véd-, és dacszövetség jellemzi. Az ellenzéket nyugodtan minősíthetjük következmények nélküli koalíciónak – mondta.