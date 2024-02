Filmbe illő autós üldözés volt Győrben + videó

Ha a rendőr felszólít a megállásra, nem az a jó döntés, hogy a gázra taposol – írta Magyarország ügyészsége a közösségi oldalán. Hozzátették: sok hasonló videót osztottak már meg azért, hogy példával szolgáljanak arra, az ilyen jellegű menekülések, amellett hogy veszélyesek, nem szoktak eredményre vezetni.

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség egy 26 éves férfival szemben, aki a rendőri felszólításra nem állt, meg, hanem perceken keresztül menekült a győri forgalomban – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A győri rendőrök tavaly júliusában próbálták meg ellenőrizni a korábbi bűncselekmények kapcsán már ismert 26 éves elkövetőt. A személyautóval közlekedő férfit a rendőrautó hangosbeszélőjén keresztül szólították fel megállásra,

de a férfi inkább a gázra lépett és egy percekig tartó autós üldözés vette kezdetét Győrben.

Az elkövető az üldözés alatt több KRESZ-szabályt is megszegett, piros lámpákon hajtott keresztül, körforgalmakba hajtott be úgy, hogy szembe ment a forgalommal, az elsőbbségadásra vonatkozó szabályokat szegte meg többször is, egy ilyen alkalommal neki is ment egy szabályosan közlekedő autónak. Mindeközben folyamatosan figyelmen kívül hagyta a rendőrség megállásra vonatkozó utasításait – részletezik.

Végül, hosszas üldözést követően a gyanúsítottat a lakása előtt fogták el, mikor végre megállt az autóval. A rendőri intézkedés során aztán kiderült, hogy

a férfit korábban már eltiltották a vezetéstől, kábítószer hatása alatt állt, bódult állapotban vezette a járművet,

ráadásul az általa használt autót is már régen vissza kellett volna adni a tulajdonosnak, azt engedély nélkül használta – írják.

A letartóztatásban lévő gyanúsított ellen az ügyészség közúti veszélyeztetés, eltiltás alatti járművezetés, bódult állapotban járművezetés, kábítószer-birtoklás, jármű önkényes elvétele miatt emelt vádat. Vele szemben a halmazati szabályokra figyelemmel négy és fél év szabadságvesztés szabható ki, és az ügyészség indítványozta, hogy a járásbíróság a vádlottat ismét tiltsa el a járművezetéstől – közölték.