Idén szabadulhat Vizoviczki László

Egy számára kedvező bírósági döntésnek köszönhetően idén akár el is hagyhatja a fegyházat a Hajógyári-sziget egykori ura, Vizoviczki László – értesült a Magyar Nemzet. A diszkópápát évekkel ezelőtt költségvetési csalás és rendőrök megvesztegetése miatt hét-hét év szabadságvesztésre ítélték. Mivel mindkét ügyében kimondták a bűnszervezetet, kedvezményt nem kaphatott. Néhány éve ugyanakkor a két büntetését összbüntetésbe foglalták.

Információink szerint az összbüntetéssel kapcsolatban, egy jogorvoslati indítványnak köszönhetően tavaly decemberben született egy újabb, nem jogerős döntés, ami kedvező volt Vizoviczki számára, akinek az összbüntetése így nyolc évre és néhány hónapra rövidült. A bírósági határozat tényét a Fővárosi Törvényszék is megerősítette lapunknak.

Ennek értelmében a Hajógyári-sziget egykori ura idén szabadulhat, hiszen beszámítják neki a letartóztatásban, valamint a házi őrizetben (az új büntetőeljárási törvény szerint bűnügyi felügyeletben) töltött időszakot is. Márpedig Vizoviczki az ellene indult eljárás óta hosszú éveket volt letartóztatásban és házi őrizetben. A döntés még nem emelkedett jogerőre, mert az ügyészség fellebbezést jelentett be.

250 millió landolt Vizoviczki számláján

Az ügyre rálátó forrásaink azt is hozzátették, hogy a diszkócsászárnak még be kell fizetnie azt a százmillió forintot meghaladó pénzbüntetést, amit a jogerős ítéletben megállapított a bíróság. Amennyiben ezt nem teszi meg, még másfél évvel tovább kell a büntetésvégrehajtás vendégszeretetét élveznie, hiszen abban az esetben a pénzbüntetést további „börtönnapokká” számítják át. Utóbbira persze kevés esély van, már csak azért is, mert Vizoviczki időközben már visszakapta azt a rekordösszegnek számító, 250 millió forintos óvadékát, aminek segítségével egy időre elkerülte a letartóztatást. Ebben persze nincs semmi különös, hiszen a jogerős ítélet letöltésének megkezdése után ez a pénz visszajár az érintettnek.