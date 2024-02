Karácsony Gergely most hirtelen elkezdett úgy tenni, mintha kormányozna

Tegnap zárt körben elindította főpolgármesteri kampányát Karácsony Gergely. Budapest vezetője az elmúlt négy és fél évben nem sokat foglalkozott a rábízott várossal, regnálását azzal kezdte, hogy Gyurcsány Ferenc embereit beültette a fővárosi jól fizető állásokba, aminek kicsúcsosodása az volt, amikor Draskovics Tibor volt pénzügyminisztert kinevezte a legnagyobb fővárosi cég, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) élére.

Nézzük, mit csinált Karácsony ahelyett, hogy Budapesttel foglalkozott volna!

Miközben a volt miniszterelnök emberei a kassza kulcsait felügyelték, Karácsony Gergely azzal foglalkozott, hogy országos politikai aktorrá váljon. 2020-ban például azért kampányolt, hogy az ellenzéki összefogásba vegyék be a Jobbikot is, ennek csúcspontja volt, amikor Borsodba utazott, hogy az antiszemita, judapestező Bíró Lászlót támogassa egy időközi választáson, amit a fideszes országgyűlési képviselő halála miatt írtak ki.

Így kampányolt Karácsony Gergely a judapestező Bíró László mellett. Forrás: Hír TV

Budapest főpolgármestere azonban hiába kampányolt személyesen is a jobbikos politikus mellett, az időközi választáson a Fidesz–KDNP jelöltje, Koncz Zsófia győzött, a szavazatok 50,5 százalékát begyűjtve.

A baloldalon nem tanultak a leckéből, tovább erőltették a teljes összefogást, Karácsony Gergely pedig 2021-ben már be is jelentette, hogy újra indul miniszterelnök-jelöltként a 2022-es országgyűlési választásokon (2018-ban is miniszterelnök-jelölt volt, akkor az MSZP–Párbeszéd listáját vezette, de nem ült be a parlamentbe). A miniszterelnök-jelölti kampányára rengeteg pénzt kapott Amerikából, melyet tengerentúli támogatói a 99 Mozgalomhoz juttattak el. A miniszterelnök-jelölti versenyből aztán emlékezetes módon szállt ki, ismét közröhej tárgyává válva:

A főpolgármester a visszalépése után Márki-Zay Pétert támogatta miniszterelnök-jelöltként, akivel végül katasztrofális választási vereséget szenvedtek, a Fidesz–KDNP listája 2010 után újra több mint a szavazatok 50 százalékát kapta.

Budapest születésnapját adományládikákkal ünnepelte a főpolgármester

Tavaly Budapest 150. születésnapját ünnepelte a fővárosi önkormányzat, Karácsony Gergely energiáinak nagy részét azonban az kötötte le, hogy a tengerentúlról érkező támogatásokkal kapcsolatosan kellett magyarázkodnia. A Nemzeti Információs Központ által közzétett dokumentumokból kiderült, hogy Karácsony Gergely 99 Mozgalom nevű szervezetének a bankszámlájára összesen 506 millió forintot fizetett be valutában és készpénzben Perjés Gábor önkormányzati képviselő. A történetet tovább színesíti, hogy a mozgalom számlájára még az országgyűlési választások után is érkeztek pénzek.

A furcsaságra Karácsony Gergely annyit tudott válaszolni, hogy adományládikákban gyűjtötték össze a több mint félmilliárd forintot, amit a baloldalon is kétkedve fogadtak. Az év végére azonban egyre sürgetőbbé vált a kérdés, hogyan fogja újra tető alá hozni a baloldali összefogást Budapest főpolgármestere, így várospolitikára megint nem maradt energiája Karácsonynak.

Lesz-e újra baloldali összefogás a fővárosban?

Karácsony Gergely tavaly október 23-án a saját, ellenzéki térfélen betöltött szerepét az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, Tóth Erik szerint abszolút félreértelmezve ígéretet tett a budapesti választóknak, hogy pár héten belül az ő hathatós segítségével létrejön az ellenzéki összefogás minden kerületben.

Az idő múlásával azonban bebizonyosodott, hogy sem elég politikai hátországa, sem elég politikai ereje nincs ahhoz a főpolgármesternek, hogy a közgyűlési többséget adó ellenzéki pártok közötti nézeteltéréseket elsimítsa. Ráadásul akkor még úgy tűnt, hogy Karácsonynak nem lesz a Fidesz–KDNP várható főpolgármester-jelöltjén túl másik, releváns kihívója

– emelte ki Tóth Erik, majd hozzátette, Karácsony Gergely népszerűségét érdemben befolyásolhatja Vitézy Dávid indulása. Ennek a szakértő szerint több oka van: Vitézyt az ellenzék már most támadja, megpróbálja a Fideszhez kötni, miközben politikai szövetségesük, az LMP kérte fel arra, hogy induljon a választáson.

Nem elégedettek a választók Karácsony munkájával

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva ugyanakkor Tóth Erik elmondta, az önkormányzati választáson a hivatalban lévő politikusok rendszerint előnyből indulnak, ha jól végezték az előző ciklusban munkájukat. Azonban mennyiben lehet hinni a baloldali közvélemény-kutatók által publikált adatoknak, úgy a főpolgármester munkáját értékelő, valamint a nyilvánosságban megjelenő számok arról árulkodnak, hogy a budapesti választók többsége elégedetlen a munkájával.

Karácsony esélyeit az mindenképp rontja, ha több kihívója van: Brenner Koloman indulása nem rengette meg a politikai erőteret Budapesten, Vitézy Dávid és a Fidesz–KNDP március végére várható jelöltje azonban egyből két potens kihívóval gazdagítja a kínálati oldalt

– tette hozzá a szakértő, majd kiemelte, Karácsony Gergely január közepe óta próbálkozik az ellenzéki pártok közötti egység megteremtésével. Akkor a főpolgármester levelet írt az ellenzéki pártvezetőknek, amiben azt kérte tőlük, hogy legyen minden budapesti kerületben közös polgármester, Budapesten közös lista, és az LMP mellett az MKKP-t is integrálják a baloldali összefogásba.

Ez a mozzanat igazolta, hogy egy baloldal van, egységes politikai stratégiában gondolkoznak a fontosabb szereplők, így Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is. Az LMP integrálása Vitézy elindításának megakadályozására tett gyenge kísérlet volt, míg a közös polgármesterjelöltek esetében számos vita áll fenn jelenleg is. Nyolc–tíz kerületben vita van a jelölteket illetően

– jelentette ki Tóth Erik, aki szerint azzal, hogy

januártól Karácsony Gergely elkezdett aktívan politizálni és városvezetőt játszani, az a célja, hogy javítson a népszerűségén, ugyanis több ellenzéki pártvezető fejében is megfordult a regnáló főpolgármester cseréje és egy másik jelölt támogatása.

Vitézy tanácsait követi Karácsony, hátha így nem csökken a népszerűsége

Szembetűnő volt, hogy a főpolgármester – egyébként Vitézy Dávid útmutatása szerint – egyből leült tárgyalni a kormányt képviselő Lázár János közlekedési miniszterrel, és meg is állapodtak egy utasok számára kedvezőbb, új tarifarendszerben, melynek fontos része lesz, hogy márciustól az ország- és vármegyebérletet is elfogadják majd Budapesten.

Pár héttel később, szintén Vitézy Dávid egy korábbi ötletét újrahasznosítva, Karácsony Gergely már a regionális BKK létrehozását sürgette, miután Pest vármegyei önkormányzati vezetőkkel tárgyalt.

Ugyanakkor az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint jelenleg úgy tűnik, hogy a kampány főként a szakpolitikai ügyekről és a politikai korrupciós ügyekről fog szólni, így a témák összességében nem kedveznek a főpolgármesternek, ugyanis várospolitikában nehéz pár hét alatt eredményeket elérni.

Hiába tesz úgy most Karácsony, mintha kormányozna, ez nagyjából annyira valóságos, mint amikor a 2006-os választások előtt a Gyurcsány Ferenc vezette kormány hazudta ugyanezt az emberek szemébe. Az akkori miniszterelnök, Karácsony mostani főnöke őszödi beszédében rá is világított: „Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogyha kormányoztunk volna.”

Most, a választások előtt, úgy tűnik, Karácsony is próbál így tenni.