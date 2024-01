Így verte szét a budapesti közösségi közlekedést Gyurcsány volt miniszterével karöltve Karácsony Gergely

A fejlesztésnek felfogható változások után aztán jött a feketeleves, 2023 nyarán jelentették be, hogy érkezik a jegyáremelés, amely a még megmaradt vonaljegyet és gyűjtőjegyet érintette. Karácsonyék akkor azzal védekeztek, hogy bezzeg a bérletek és az időalapú jegyek árát nem emelik.

Ez utóbbiaknak vághat azonban oda a most megvalósuló járatritkítás. A ritkított járatok kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a Budapest Közút gyakorlatilag szélmalomharcot vív a kátyúkkal. Beszédes, hogy a vállalat tavaly decemberben több mint 3200 burkolathiányt tartott nyilván, és vannak olyan felújítások, amelyekkel négy-hat éve adós a társaság.

A járatritkítás csak a jéghegy csúcsa, az elmúlt öt évben sokat lassultak is a buszjáratok, hiszen az utak állapota miatt csak lassabban tudnak haladni a járművek.

Így a két éve még újításként bevezetett időalapú jegyek is egyre kevesebb esetben lesznek praktikusak, ugyanis az eljutási idők növekedésével vagy épp a járatok zsúfoltsága miatt a közlekedők könnyen lekéshetik az átszállást, és már vehetnek is egy újabb 530/750 forintos jegyet a következő járatra, amelyet elértek vagy amelyre felfértek.

Vitézy sem hagyta szó nélkül

A közösségi közlekedés színvonalának leépítése ellentétes minden várospolitikai és fenntarthatósági céllal

– mutatott rá a járatritkítás kapcsán a BKK korábbi vezérigazgatója. Vitézy Dávid közösségi oldalán hosszan sorolta az intézkedés negatív hatásait, majd felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy haladéktalanul vonja vissza a járatritkítási csomagot, és vizsgálja felül a BKK akcióját. Vitézy egyébként korábban a jegyautomaták leszerelése ellen is felszólalt.

– Nehéz belátni, hogy a csepeli, újpalota, kőbányai vagy épp a Havanna-lakótelepen lenne az otthoni munkának a legnagyobb hatása – jegyezte meg a szakértő, utalva Karácsony Gergely magyarázkodására. Vitézy Dávid szerint a zsúfolt gerincjáratokon nem önmagában az egy-két perccel hosszabb várakozási idő, hanem a jelentősen csökkentett kapacitás okozza a fő problémát.

Karácsony összevissza beszél

A főpolgármester az ATV műsorában reagált Vitézy felszólítására, de végül hamar betörték a kérdések. – Úgy látszik, hogy kampány van, járatritkítás pedig nincs – reagált Karácsony Gergely az ATV műsorában Vitézy Dávid felszólítására, majd megismételte:

Budapesten nincsen járatritkítás. Az történik, hogy a BKK mért, szenzoros adatok alapján kapacitást szeretne bővíteni ott, ahol szűkös, és levenni, ahol többlet van.

A bővítésről azonban sem ekkor, sem azóta nem osztott meg részleteket a jelenlegi főpolgármester, így jelenleg csak a kapacitások csökkentése történt meg, növelés sehol.

Karácsony egyébként már úgy kezeli Vitézyt, mintha főpolgármester-jelölt lenne, mint mondta: egy jó közlekedési szakembert vesztett Budapest, és kapott helyette egy középszerű politikust.

Némiképp ellentmond azonban a főpolgármester szavainak a BKK vezérigazgatója, aki elismerte, hogy hibáztak. Walter Katalin ezzel együtt azt is állította, hogy voltak tavaly novemberben és decemberben egyeztetések civil szervezetekkel.

Erről sajnos sokkal látványosabban, hangsúlyosabban és hamarabb kellett volna kommunikálnunk, én ezért elnézést kérek

– közölte. A vezérigazgató hozzátette: „a BKK sokkal pontosabban tudja megítélni akár járatonként az utasszám alakulását, mint mondjuk tíz éve, és ezt nemcsak a döntést megelőzően tették meg, hanem fenn is tartják.”

Szavai szerint az intézkedés adatalapon, mindent elemezve történt, és az volt kezdetektől fogva az elképzelés, hogy ezt folyamatosan monitorozni fogják, és amennyiben szükség van rá, beavatkoznak.

Fejétől bűzlik a hal

A BKK átgondolatlan lépéseinek és a budapesti közösségi közlekedés lassú leépítésének persze a politikai térben is megvan a magyarázata. Emlékezetes, Karácsony Gergely a kampányában még arra utalgatott, hogy akár együtt is dolgozna Vitézy Dáviddal, akinek érdemeit a BKK létrehozásában nehéz lenne vitatni. Megválasztása után a jelenlegi főpolgármester azt is mondta, hogy várja Vitézy jelentkezését a BKK élére. Végül azonban a Demokratikus Koalíció nyomására Draskovics Tibor lett a BKK elnöke – erre utalgatott legalábbis egy interjúban maga az érintett szakember.

Vitézy Dávid elmondása szerint ezután világossá vált számára, hogy ebben az ügyben nem egyedül a főpolgármester dönt, hanem a koalíciós pártok, mivel pályázatot írtak ki, amelyet egy bizottság bírált el.

Gyurcsány Ferenc pártja nem kifejezetten örült volna neki, ha én vezettem volna a BKK-t

– jegyezte meg.

A Gyurcsány–Bajnai kormányok pénzügyminisztere, majd később igazságügyi minisztere ennek megfelelően vezeti a főváros legnagyobb és a legtöbb pénz elosztásáért felelős cégét. Nemrég az a hír is felröppent a sajtóban, hogy Draskovics döntése volt, hogy a Budapest-bérlet a jelenlegi formájában megszűnjön, ez a vita azonban még márciusig eltart majd, egyelőre a budapestiek megúszták az ezzel járó kényelmetlenségeket.