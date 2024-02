Levegőben az új magyar katonai szállítógép + videó

Sikeresen végrehajtotta szűzfelszállását és első tesztrepülését a Magyarország részérére készülő katonai KC–390-es csütörtökön a braziliai Gaviao Peixotóban – számolt be a www.defesaaereanaval.com.br.

A magyar légierő számára készült KC-390 első repülése Fotó: @fabiomfoto

A Honvédelem.hu pedig arról is beszámolt, hogy a gép sikeres első levegőbe emelkedésével kezdetét vette a légi tesztek sorozata, ezzel egy időben pedig már tart a Magyar Honvédség szakembereinek képzése is az Embraer képzési központjában, hogy a 2024 folyamán Magyarországra érkező technikát felkészülten fogadhassák.

Az első felszállás mindig ünnepélyes pillanat. Fotó: Gerson Fujiki

A magyar kormány és az Embraer 2020 novemberében írta alá a szerződést két új generációs Embraer KC–390 Millennium többfeladatos szállító repülőgép beszerzéséről, légi utántöltő konfigurációban.

A beszerzés része annak a folyamatnak, amelynek célja a Magyar Honvédség megerősítése a taktikai légi szállítás és az egészségügyi evakuálás terén. A brazil Embraer repülőgépgyár 2024-ben kezdi leszállítani a honvédségnek az új taktikai szállítógépeket.

Mint azt a Magyar Nemzet korábban megírta, a szerződés értelmében a honvédség úgynevezett rámpás szállítógépeket kap, melyekkel hadműveleti körülmények között is képes lesz 23 tonna tömegig nagy méretű terhek, katonai felszerelések, járművek és személyi állomány (nyolcvan felszerelt katona vagy hatvan ejtőernyős) célba juttatására. Különleges kialakítása révén a gép alkalmas betonozott repülőtéren kívüli, rossz minőségű (például füves repülőterek) terepviszonyok közötti fel- és leszállásra, illetve ejtőernyős légideszant műveletek kiszolgálására is. Felszereltsége lehetővé teszi vészhelyzeti kimenekítés, illetve nagy létszámú beteg- és sebesültszállító feladatok végrehajtását is.

A honvédségnek gyártott KC–390-es az Embraer-gyár hangárja előtt. Fotó: Gerson Fujiki

A beszerzéssel mindezen túlmenően a honvédség egy teljesen új képességgel is gyarapodik. A KC–390-es típus alkalmas harci repülőgépek, köztük a honvédség JAS–39 Gripen vadászbombázóinak légi utántöltésére, valamint saját hatótávolságának és repülési idejének növelésére képes üzemanyagot felvenni repülés közben. Ezzel a magyar beruházás hiánypótló fejlesztést jelent a régióban a NATO szempontjából is.

Az Embraer új, a XXI. század színvonalát képviselő taktikai szállító gépére folyamatosan érkeznek megrendelések, az amerikai, immár közel hetven éve kifejlesztett Lockheed Martin C-130 Hercules riválást legutóbb Csehország rendelte meg szintén két példányban. A csehek a gyártó brazilok után a hatodik nemzet és a negyedik a NATO-tagok közül Európában, amely a KC–390-est választotta, a típusból eddig Portugália ötöt, Magyarország kettőt, Hollandia szintén ötöt rendelt, a cseheket megelőzően pedig Ausztria jelentette be, hogy négy példányt szerez be három Lockheed Martin C–130K katonai szállítógépe leváltására.

Borítókép: A magyar KC–390 Millennium szállítógép első felszállása (Forrás: Facebook/Magyar Honvédség/Claudio Capucho)