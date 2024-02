Lezárult a hatósági vizsgálat: 2022-ben magyar választók tömegeinek kerültek külföldre a személyes adatai

Mindemellett az adatvédelmi hatóság szerint: „A Datadat-cégcsoporton keresztül lebonyolított hívások esetén a Call to Action Hungary Kft. saját marketing-adatbázisából történtek a hívások. Ennek az adatbázisnak a jogi megfelelőségét a hatóság külön eljárásban fogja vizsgálni.”

Eközben a NAIH egy másik szálon is elindult, és megpróbált utánajárni, hogy technikailag milyen konkrét szereplők intézték a tömeges sms-küldéseket. Az adatvédelmi hatóság megkeresésére a telefonszámok tekintetében a telefonszolgáltatók úgy nyilatkoztak, hogy valamennyi üzenet a BitMessaging Kft.-hez kapcsolódott.

A vállalkozás tömeges sms-küldő szolgáltatást biztosít hazai és külföldi ügyfelek számára. A BitMessaging Kft. nyilatkozata szerint az sms üzenetküldések a SINCH UK Limited nevű társaságon keresztül valósultak meg.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda megállapította, hogy az üzenetküldésben a SINCH Ltd. társaságon kívül két másik társaság érintett, a szintén az Egyesült Királyságban regisztrált Infobip Ltd. és a Hollandiában regisztrált Silverstreet BV. Az Infobip Ltd. hatóság általi megkeresése sikertelen volt, és nem tudtak kapcsolatba lépni a Silverstreet BV. nevű társasággal sem.

A NAIH következetes álláspontja szerint az Európai Unión belül is adatszuverenitási és a nemzetbiztonsági kérdéseket vethet fel, ha nagyszámú magyar érintett politikai véleményét is magában hordozó személyes adatait szükségtelenül külföldön tárolják és dolgozzák fel, miközben az megoldható lenne Magyarországon belül is.

Éppen ezért egyáltalán nem kizárt, hogy az adatvédelmi hatóság megállapításai a most létrejött, Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal érdeklődését is felkeltik.

