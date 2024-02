Megvan a jelölt, aki elfoglalhatja Pokorni Zoltán helyét

Pokorni Zoltán, Hegyvidék fideszes polgármestere nem indul újra jelenlegi tisztségéért és a közélettől is visszavonul sajtóértesülések szerint.

A legesélyesebb jelöltként Fonti Krisztinát emlegetik, aki 25 éve él a Hegyvidéken, 2006-tól önkormányzati képviselő, 2010-től pedig alpolgármesterként dolgozik a kerületiekért. Információnk szerint Fonti jelöltségéről a pénteki jelölőgyűlésen szavaznak.

A XV. kerületben a Fidesz helyi csoportja Lehoczki Ádámot javasolta polgármesterjelöltnek kedden este a DK által vezetett kerületben. Szintén a hét elején tartott jelöltállító ülésen Debrecenben is döntöttek arról, kik induljanak az önkormányzati választásokon. A Fidesz–KDNP debreceni polgármesterjelöltje 2024-ben is Papp László lesz, aki jelenleg is vezeti Magyarország második legnagyobb városát.

Érden Kardosné Gyurkó Katalint, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnökét kérte fel a kormánypárt,

hogy induljon el a polgármesteri tisztségért. Mint a NOE elnöke Facebook-bejegyzésében írta: sokakkal beszélt, sokak véleményét kérte ki, és sikerült egy jó csapatot építenie, ezért úgy döntött, hogy belevág.

Miskolcon a Fidesz Tóth-Szántai József polgármesterjelöltet támogatja. „Választási szövetségre léptünk a miskolci civilekkel” – jelentette be Csöbör Katalin kormánypárti országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Tóth-Szántai a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesületének jelöltje is egyben.

Baján is eldőlt, hogy a Fidesz helyi szervezete Kámánné Bari Bernadettet javasolta polgármesterjelöltnek.

A várost jelenleg a Momentumból kilépett Nyirati Klára vezeti. Lapunk is beszámolt róla, hogy a polgármester ellen fegyelmi eljárás indult, miután egy nyilvános rendezvényen kritizálta a párt EP-képviselőjét, Donáth Annát, amiért nekiment a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének.

Egerben Vágner Ákos agrármérnököt, korábbi agrárkamarai vezetőt választotta polgármesterjelöltjének a helyi Fidesz. A kormánypárt közlése szerint a 49 éves, egri születésű, jelenleg saját agrárszaktanácsadó irodáját vezető Vágner Ákos személyében olyan embert kértek fel a feladatra, aki képes békét és egységet teremteni, továbbá ismét a fejlődés útjára állítani a várost. Egert 2006 és 2019 között a KDNP-s Habis László irányította, öt évvel ezelőtt pedig a jobbikos Mirkóczki Ádámot választották meg polgármesternek, akit akkor minden ellenzéki párt támogatott. Mirkóczki azóta kilépett a Jobbikból, az őt támogató szivárványkoalíció viszont összeomlott a közgyűlésben is.

Mint megírtuk: a fővárosban Bús Balázst (Óbuda), Böröcz Lászlót (I. kerület), Borbély Ádámot (Zugló) és Dombi Rudolfot (II. kerület) találták a helyi csoportok alkalmasnak arra, hogy polgármesterként képviseljék a kerületüket.