Nosztalgia: Ezekben a ma már retrónak számító boltokban vásároltunk régen + fotók

Mindenkinek megvan a maga kedvenc üzlete, az az üzlet, ahova a legszívesebben jár vásárolni, mert ott a legjobb a pékáru, vagy mert az esik útba a munkahelyről hazafelé. Nem is olyan régen még teljesen más boltokban vásárolhattunk. Lidl, Aldi, SPAR, Penny, Tesco és az Auchan, ma ezek a legnépszerűbb, hazánkban is jelen lévő külföldi boltláncok, de volt idő, még mielőtt ezek a cégek megjelentek volna a magyar piacon, amikor teljesen más üzletekbe jártak vásárolni a magyarok. Mindenki emlékszik még a Match, Plus vagy Kaiser’s üzletekre, ezekben vásárolhattunk, mielőtt bejött volna Magyarországra a Lidl vagy az Aldi – emlékeztetett a Mindmegette.

Plus

Sokan emlékezhetnek a Plus kék-narancssárga színű logójára, mely tizenhat éven át lógott a diszkontlánc épületeinek oldalán. Az első Plus-áruház 1992-ben nyílt meg Tatabányán. A cég kezdetben már meglévő üzlethelyiségeket vett meg, és azokban nyitotta meg boltjait. Közel tízéves Magyarországi jelenlét után szűkítették a termékpalettát, és helyet kaptak a saját márkás termékek is, melyeket a polcokra kihelyezett, bontott kartonból vásárolhatták meg a vevők. Ez a koncepció jellemzi ma az Aldit, a Lidlt és a Pennyt, azaz a német diszkontokat.

A Plus működésének végét két német cég, az Edeka és a Tengelmann-csoport közös akciója jelentette. A két vállalat 2007-ben megosztozott az akkor Európában (például Magyarországon, Ausztriában, Spanyolországban és Lengyelországban is) már kiterjedt bolthálózattal rendelkező Plus-diszkontüzletein. Az Edekához került üzletekből átnevezés után Netto lett, a Tengelmann pedig eladta a saját Plus-boltjait, többek között a magyar üzleteket is, melyek 2008 tavaszán a SPAR-hoz kerültek, és rövidesen át is alakultak – részletezik.

Forrás: Wikipédia/Ksfmbs

Csemege – Julius Meinl

Az osztrák Julius Meinl a XX. század elején nyitotta meg első kávépörköldéjét Budapesten és folyamatosan terjeszkedtek, amíg a II. világháború után a Meinl-üzlethálózat szovjet tulajdonba nem került. Az 1950-es években az államosítás során a bolthálózat magyar tulajdonba került és megalapították a Csemege Kereskedelmi Vállalatot. A 27 fővárosi ABC- és 18 Csemege-áruházzal, valamint további 27 vidéki üzlettel

egy időben a hazai élelmiszer-kereskedelem legnagyobb vállalata volt

– hangsúlyozták.

Az egykori Meinl-hálózat, azaz a Csemege végül a rendszerváltás idején, 1989-ben került vissza az osztrák céghez, egy különleges fúzióként, melyben az osztrák fél lett a többségi tulajdonos, a további 49 százalékon pedig az Állami Vagyonügynökség és az önkormányzatok osztoztak. 1998-ban a Meinl közös üzletet kezdett a belga Delhaize-csoporttal és két éven belül megvásárolták a cégtől nemcsak a Csemege – Julius Meinl Rt.-t, de a tulajdonrészét is a hazai vállalkozásokban. A belga cég ezután a Csemege – Julius Meinl szupermarketeket, az Alfa raktáráruházakat és a Jééé- diszkontokat Matchra és Smatchra keresztelte át – írták.