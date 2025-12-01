Könyves Kálmán király el nem ismert fiúgyermeke, Borisz 1113-ban Kijevben született. A krónikák negatív képet festettek róla, mert többször is megpróbálta megszerezni a trónt, ám mindannyiszor sikertelenül.

Borisz, a trónkövetelő

Borisz Könyves Kálmán fia volt-e?

Ha azonban Borisz tényleg Árpád-házi herceg volt, ahogy ő állította magáról, akkor jogos lett volna a trónigénye.

Könyves Kálmán 1116-ban hunyt el, akit István nevű fia követett a trónon. Borisz 1130-ban Kijevből – ahol gyermekkorát töltötte – Bizáncba ment II. Joannes császárhoz, hogy személyében támogatót szerezzen trónigényéhez.

A császár barátságosan fogadta, hozzáadta unokahúgát feleségül, de nem támogatta a trónkövetelésben.

Ezért Borisz 1132-ben betört az országba lengyel támogatókkal, hogy a friss uralkodót, Vak Bélát letaszítsa a trónról. A lengyelek azért támogatták, mert németellenes koalíciót akartak létrehozni, Vak Béla pedig jóban volt velük. A Sajó-völgyi csatában Borisz vereséget szenvedett Vak Bélától és osztrák szövetségeseitől.

Könyves Kálmán szobra a Parlamenten.

Második kísérlet a trón megszerzésére

A következő kísérlete a trón megszerzésére 1145-ben, II. Géza uralkodása alatt zajlott. Ekkor III. Konrád támogatásával bajor és osztrák területen zsoldosokat toborozhatott. 1146-ban Borisz csapataival betört az országba és elfoglalta Pozsonyt. II. Géza visszafoglalta a várat Belos bánnal együtt és a Fischa melletti csatában legyőzte Boriszt.

Amikor keresztes hadjáratba tartva III. Konrád császár és VII. Lajos francia király átvonult Magyarországon, Borisz ezt is jó alkalomnak tekintette arra, hogy megpróbálja ismételten elfoglalni a trónt. Elvegyült a francia kereszteslovagok közöt, de II. Géza azt akarta, hogy adják ki neki Boriszt, megkötözve. Erre a francia király azt válaszolta, ezt nem fogja megtenni.

Ahogy Borosy András történész 1996-ban idézte a Hadtörténeti Közleményekben, a francia király ezt írta: „Tudja meg a király, hogy a király háza olyan, mint a templom, lába, mint az oltár, hogyan adhatnák ki megkötözve azt, aki a király házába úgy menekült, mint a templomba, és úgy borult a király lábához, mint az oltárhoz?” Így nem is adták ki.