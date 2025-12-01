Lomtalanítás volt Ferencvárosban, emberi maradványokat találtak az eldobott holmi között

Utóbb kiderült, egy közelben élő házaspár – akár egy lyukas lábost – dobta ki a maradványokat, mondván már nincs rá szükségük. A férj korábban egyetemi professzorként anatómiát és biofizikát tanított, a feltehetően kutatási célú szemléltető eszközöket fővárosi otthonában halmozta fel. Arról valószínűleg megfeledkezett, vagy rá se hederített, hogy a legalább 30-450 éves, különböző korú és nemű emberekhez tartozó csontokkal hogyan kell bánni.