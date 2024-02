Orbán Viktor: Béke akkor lesz, ha Brüsszelben változás lesz

„A választások ezért kockázatosak, ha az ember nem jól szolgálja a választók érdekét, akkor bizony elzavarhatják, és időnként el is zavarják. Ez be fog következni szerintem, nagyon könnyen bekövetkezhet júniusban az európai parlamenti választáson. A magyaroknak is lesz módjuk, hiszen mi is részt veszünk ezen a választáson, hogy ebben az elzavarásban közreműködjenek. Béke akkor lesz, ha Brüsszelben változás lesz”