Pikóék le kell, hogy mondjanak közel tízmillió forint EU-s forrásról, mert kampányra nem használható

Visszautasított 25 ezer euró uniós pénzt Pikó András által fémjelzett C8-Civilek Józsefvárosért Egyesület. Még a támogatásra a szuverenitásvédelmi törvény elfogadása előtt pályáztak, mindezt most kénytelenek voltak visszautasítani. A kerület lapjának az aktivisták úgy nyilatkoztak, az Európai Unió pályázatán elnyert közel tízmillió forintból lakossági fórumokat tartottak volna Józsefváros 12 negyedében. Megjegyezték: fórumokat most is szervez a C8, az első novemberi a közbiztonságról szólt, a második a szociális helyzetről és az új szociális rendeletről. A civil szervezetben attól tartanak, hogy az úgynevezett szuverenitásvédelmi törvény alapján nem engednék őket jelöltet állítani az idei önkormányzati választásokon, ezért lemondanak a pályázaton kapott pénzről. A pályázati pénzről való lemondás nyílt beismerése annak, hogy a "civilek" Pikó András kampányát készítik elő, erre pedig tilos külföldről érkező forrásokat használni a szuverenitási törvény értelmében. Olyan anyagi forrásokat sem lehet bevonni a kampányba, amit külföldről finanszírozott NGO-k forrásából származik. Ez feltehetőleg mélyen érinti az Udvarhelyi Tessza által vezetett kampánycsapatot.

A szuverenitási törvény szerint kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot hordoz –, ha a politikai hatalom olyan személyek, szervezetek kezébe kerül, akik és amelyek függőségi viszonyban állnak bármely külföldi hatalommal, szervezettel vagy személlyel.

Emlékezetes, hogy a C8 még 2018-ban azért alakult, hogy civil álarc mögé bújtatva elindítsák Pikó Andrást a VIII. kerületben.

Pikót még a Momentum kérte fel polgármester-jelöltnek, majd hivatalba lépése után a Fővárosi Közgyűlésben már nem függetlenként foglalta el a helyét, hanem a Momentum frakciójába ült be.

Idén újra „független” civilként, a C8 tagjaként indul az önkormányzati választáson. Az előző választáson Pikó és a baloldal kampánycsapatának gerincét a C8 aktivistái alkották, később az egyesület több tagja munkát kapott az önkormányzatnál. Például a kampányfőnök Udvarhelyi Tessza, aki a Részvételi Irodát vezeti, illetve Molnár György, aki a polgármester főtanácsadója lett.

Az egyesület főként politikai, közéleti ügyekben érdekelt, rendre hirdetik Pikó András vezette önkormányzat intézkedéseit, belefolynak a döntéshozatalba is. Ezért nem meglepő, hogy úgy érezték, hogy nem helyénvaló az uniós támogatás elfogadása.

Miután az EU-s pénzt visszautasította a C8, Pikó András polgármester közösségi oldalán egyből adománygyűjtésbe kezdett, azt kéri, hogy a vele szimpatizálók dobják össze a pénzt választási szórólapjaikra.

Borítókép: Pikó András (Fotó: Balogh Zoltán)