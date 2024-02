Az SZDSZ útját járja a Momentum

Eltaktikázta magát Karácsony Gergely, amikor magabiztosan azt ígérte tavaly októberben, hogy heteken belül megszületik az ellenzéki összefogás a júniusi választásra, hiszen a baloldali szövetség a mai napig kétséges. Ráadásul

a főpolgármester még hat pártról beszélt, ami mára az LMP és a Jobbik különutas politikája miatt négyre zsugorodott. Az összefogás ennek ellenére várat magára, és az érintett pártok szándékai nem is közelednek egymáshoz, hiszen, míg az MSZP a teljes együttműködés és a közös lista mellett kardoskodik, a Momentum két listás lehetőségről beszél.

– Donáth Anna, a Momentum frissen megválasztott elnöke azzal, hogy nyugatos liberális pártként definiálta a Momentumot, egyértelműen egy új SZDSZ építésébe kezdett, igaz, az SZDSZ mögött volt egy értelmiségi holdudvar, és komoly intellektuális potenciállal rendelkezett, ami a Momentumnál nincs jelen – mondta lapunknak Nagy Ervin. A XXI. Század Intézet elemzője szerint

az, hogy Donáthék két listát állítanának, kísértetiesen hasonlít az MSZP–SZDSZ-koalíció által relatíve sikeres módon megvalósított együttműködésre.

– Ráadásul Donáth Anna szinte szó szerint azt mondta, amit az SZDSZ annak idején, azaz, hogy egy demokrácia csak liberális alapon képzelhető el. Ennek a régi receptnek a kipróbálása lenne a két listás indulás, amiben a Demokratikus Koalíció lenne a partner. Így érthető meg az, hogy miért önállóan és autonóm módon próbálja definiálni a Momentumot Donáth Anna, aki arról beszél, hogy nem akar szoros összefogást, mégis látjuk, hogy vannak helyek, ahol ez megtörténik, ahogy annak idején az MSZP–SZDSZ között is volt.

A szabad demokraták küszködtek azzal, hogy önálló pártként határozzák meg magukat, de a választások előtt, amikor kormányozni kellett, vagy Budapestért ment a harc, mindig összefogott az MSZP-vel.

Igaz, hogy együtt kormányozni nem tudtak, de hatalomtechnikailag működött a dolog – fogalmazott az elemző.

Hozzátette,

a bevándorlás támogatásával, az európai egyesült államok víziójával, a genderlobbival, azaz a szuverenista-globalista törésvonal mentén a DK és a Momentum egy oldalon áll, a globalista oldalon.

– Ezt az MSZP felismerte, és érzékelte, ebből csak vesztesen kerülhet ki, ezért a leghangosabb szószolója az összefogásnak – vélekedett Nagy Ervin, aki szerint egy közös lista esetén Kunhalmi pártja talán még meg tudja őrizni az identitását, de két lista esetén elveszne, miként külön indulásnál is.

Jelezte, ez a törésvonal az LMP-re és a Jobbikra is hatással van. – Az LMP pontosan azért lépett önálló útra, mert ő nem a globalista vonalat követi. Az LMP zöld lokális politikát visz hosszú távon, szemben a zöld, de globális Párbeszéddel. Nem jobboldali párt az LMP, de inkább a szuverenista oldalon áll, ezért inkább kimaradnak az ellenzéki összefogásból – mondta, jelezve, ezt mutatja az önálló lista és az önálló főpolgármester-jelölt is.

Nagy Ervin úgy látja,

a Jobbik is el kell, hogy helyezze magát ebben a formálódó ellenzéki világban, de közben úgy látszik, már nem kellenek senkinek.

– Erre Gyöngyösi Márton, a párt elnöke is rájött, így kényszerből önálló útra léptek. Ezért is jelentettek be elsőként főpolgármester-jelöltet, és azóta több kerületi polgármesterjelöltet is – emelte ki az elemző.

Hozzátette, annak oka, hogy a Jobbikra nincs szükség, az, hogy a 2022-es választáson kiderült, jobboldalról nem tud szavazatot szerezni a baloldali ellenzék, és már eljátszani sem akarják, hogy áljobboldali párt is van a szövetségben. – Ezt felismerve a Jobbik nem is ment házhoz a pofonért – tette hozzá. Nagy Ervin szerint az, hogy

mindezek ellenére a Jobbik Brenner Koloman személyében ellenfelet állított, még okozhat kellemetlen meglepetést a főpolgármesternek.





Borítókép: Kurucz Árpád