Tízből kilenc magyar a házasságot tartja a legjobb párkapcsolati formának

A KINCS korábbi felmérése szerint a harminc év alatti fiatalok házasságpártiak, a megkérdezett egyedülállók 75 százaléka tervezi, hogy a jövőben házasságot köt majd. Ma már a gyermekek háromnegyede is házasságban születik, míg korábban csak minden második újszülöttnek voltak házasok a szülei.

Az intézet megállapítása szerint a házasság intézménye ma is széles körben elfogadott értéknek számít, éppen ezért érdemes és kell is beszélni róla. Az intézet névadójának, Kopp Máriának a Boldogságkeresés útjai és útvesztői című, már angol nyelven is olvasható könyvét idézve megállapítják: