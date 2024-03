A bántalmazás tankönyvi példája

– A segítő szakmában, főleg, ha áldozatokról beszélünk, nem kérdőjelezhetjük meg az általuk elmondottakat, ugyanakkor egy ilyen horderejű ügyben is rendkívül nagy felelősség terheli a nyilatkozót (és természetesen a vélelmezett elkövetőt is), hiszen sok áldozat is figyelemmel kíséri a történéseket – fogalmazott Boglacsik Tímea Varga Judit vallomására reagálva.

A kapcsolati erőszak szakértője szerint ugyanakkor továbbra is nehéz egyértelmű szakmai véleményt megfogalmazni, hiszen sokkal nagyobb erők összefeszüléséről és érdekekről van szó pró és kontra, mint egy „hétköznapi” esetnél.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Varga Judit megtörte a hallgatását, és egy hosszú vallomásban osztotta meg házasságának történetét. A volt igazságügyi miniszter részletesen beszél arról, hogy milyen is volt az élete Magyar Péter mellett. Mint fogalmazott, sokáig úgy gondolta, egykori borzalmas házassága részleteit nem fogja megosztani a nyilvánossággal. Az elmúlt hetek történései miatt azonban tartozik annyival az őt mindvégig támogató családjának, elsősorban szüleinek, gyermekeinek és testvére családjának, hogy a Magyar Péter által súlyosan eltorzított, hamis magánéleti kép helyett a valóságot bemutassa.

„Mind a mai napig a fülemben cseng például, ahogy mondja: »Válj el, ha akarsz. Takarodj. A ház és a gyerekek maradnak.« Nekem tiszta a lelkiismeretem, nem engedtem a pressziónak, napokon belül összecsomagoltam és elköltöztem, tudva, hogy a gyerekeim úgyis ragaszkodni fognak az édesanyjukhoz. Csak az elköltözésem után, a mindennapos lelki terrorból való kilépéssel kezdődhetett meg az igazi válási folyamat. Persze sok mindent feladtam a szabadulásomért cserébe, de nem volt más választásom. A szakemberek biztosan értik, mire gondolok például a gyermekfelügyelet kapcsán, és szívesen járulok hozzá a kutatásaikhoz a saját rémtörténeteim elbeszélésével” – ajánlotta fel a segítségét a volt igazságügyi miniszter.

Erősen hat az érzelmekre a poszt, súlyos vádakat fogalmaz meg, és magunk elé tudjuk képzelni az abban leírt jelenetet

– értékelte Boglacsik Tímea Varga Judit bejegyzését a Mandinernek. Szerinte a nagy nyilvánosság előtt zajló adok-kapok kifejezetten alkalmas a társadalom megosztására, polarizálására, és sajnos alkalmas lehet azoknak a hangoknak a felerősítésére is, amelyek az áldozatok szavahihetőségét kérdőjelezik meg, illetve még inkább megjelenik az áldozathibáztatás. Míg a másik oldalon pedig a megbélyegzéssel, a vádaskodással találkozhatunk. Ezek hatványozottan nem tesznek jót a kapcsolati erőszak ügyének.

Mindennapi, egyszerű élethelyzetek miatt nem lépnek ki az áldozatok

Boglacsik Tímea kifejtette: a posztban megfogalmazott történet verbális, lelki és fizikai bántalmazást is leír, ami jól példázza az áldozatok megküzdési vagy inkább elkerülési stratégiáját. Varga Judit abban bízott, hogy a csendben maradásával előbb túl lehet ezen a krízishelyzeten, és úgy tűnik, a legtöbb hasonló helyzettel ellentétben itt sikeres volt a módszer.

– A hallgatás, a csend azonban nem feltétlenül jó üzenet az áldozatoknak. Azt sugallja, hogy a bántalmazottnak kell olyan taktikát választani, amivel elkerülhető egy olyan konfliktus, amelyért nem ő a felelős – vélte.

Kiemelte:

mélyebben is lehetne elemezni a poszt szövegét, amely a bántalmazás dinamikájára, a kilépési kísérletekre vagy a zsarolásra vonatkozik, mindenesetre azt gondolja, hogy a bántalmazás tankönyvi példáját láthatjuk leírva, sajnos számtalan ilyen esettel lehet találkozni.

Arra a kérdésre, hogy Varga Judit miért maradhatott benne egy bántalmazó kapcsolatban, a szakértő úgy felel: – Nagyon sok válaszunk lehet, ám kerülnünk kell az áldozathibáztató hangnemet. Az, hogy a konkrét esetben Varga Juditot mi tartotta vissza attól, hogy korábban kilépjen az általa bántalmazó kapcsolatnak megítélt helyzetből, nem tudhatom, de amiért általában maradnak az áldozatok, azok jellemzően nagyon életszerű dolgok: a gyermekek elvételével – vagy bármilyen egyéb – zsarolás, gazdasági függés a bántalmazótól, fenyegetés, bizonytalanság a jövőtől, félelem a bántalmazó vagy a környezet reakciójától, esetleg a gyermekek ragaszkodása a bántalmazóhoz, és természetesen az abba vetett hit is idetartozhat, hogy az elkövető majd megváltozik, és újra visszakaphatjuk azt az embert, akit valaha megismertünk és megszerettünk – sorolta Boglacsik Tímea.

A jól felépített karakter mögött egy nárcisztikus jellem húzódik meg

A Szépen Válj El Központ mediátora szerint sem stimmel minden Magyar Péterrel, Galambos Balázs szerint a jól felépített karakter mögött személyiségzavar húzódik meg.

Aki egy kicsit is hajlandó a jól felépített karaktere mögé látni, annak egyértelművé válik, hogy milyen a valódi személyisége Magyar Péternek: először kiáll a nyilvánosság elé, és a volt felesége védelmére kel, szimpátiát ébresztve tömegekben, majd néhány nap múlva, amikor már elegen ismerik a nevét, habzó szájjal védekezni kezd az exneje ellen, és kiderül, egyébként érintett egy családon belüli, meglehetősen erős konfliktus kapcsán

– sorolta a mediátor, kiemelve, hogy a nárcisztikusokra jellemző ez a fajta viselkedés, vagyis hogy a megnyerő személyiség valójában egy érzelmileg labilis ember rejt. Az ilyen típusú emberek képesek arra, hogy ha másképp nem tudnak, akár a házastársuk karrierjének tönkretételével álljanak bosszút.

– A nárcisztikus személyek a legtöbb esetben intelligensek és vonzók, mondjuk úgy, hogy a társalgás nagymesterei, ám a karizmatikus jellemük mögött valójában mérgező személyiség húzódik meg. A kezdetben nagylelkű, szórakoztató jellemvonások az idő múlásával átalakulnak, és előbb vagy utóbb kiderül, érzelmileg csak akkor érzik jól magukat, ha középpontban lehetnek, és minden energiát mások érzelmi kizsákmányolásából szereznek – magyarázta.

– Ha kiállsz a volt feleséged mellett egy országos botrány során, majd egy héttel rá mégis úgy döntesz, hogy hangfelvétellel nehéz helyzetbe hozod, ott valami nagyon nem stimmel – mutatott rá.