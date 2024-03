Donáth Anna és Cseh Katalin fej fej mellett áll a Magyarország-ellenes versengésben

Három hónappal később ismét ebben a témakörben tett közzé egy bejegyzést: „Ha esetleg azt gondolták volna, hogy elfáradtunk az ellenállásban, ezúton jelezném: a Momentum nem adja fel. Nyár eleje óta több tízezer aláírást gyűjtöttünk az Európai Bizottságnak küldött indítványomhoz, melyben arra kérem a Bizottságot, hogy az EU-s pénzekért cserébe várja el az oktatás alapvető reformját a magyar kormánytól. Ősszel kezdődik az új ülésszak az Európai Parlamentben, és a Bizottság is visszatér nyári szünetéről. Mi pedig mindent meg fogunk tenni azért, hogy Európával közösen rákényszerítsük a kormányt az oktatás válságának megoldására.”

A Momentum EP-képviselője élen járt abban a baloldali kampányban is, amely azt követelte, hogy a demokratikusan megválasztott kormány helyett többek között a civil szervezetek kapják meg az uniós forrásokat.

Erről értekezett Donáth egy videós interjúban is, konkrétan párhuzamot vonva a korábban csőd szélén álló Görögországgal, ahol egy ideig az Európai Bizottság gyámkodásával tervezték a költségvetést és az uniós kifizetéseket. Az EP-képviselő úgy fogalmazott: „Tehát az önkormányzatoknak is van kerete, amit lehívhatnak, civil szervezetek is tudnak pályázni, de ezek elenyésző pénzek ahhoz képest, amiről most szó van. És mi azon dolgozunk, hogy a bizottság végre vállalja fel, hogy ez megtörténhessen, mert ennek nincs logisztikai akadálya, hiszen erre láttunk már példát, amikor Görögország a csődszélén állt, akkor Görögországnak a gazdasági tervezést, az EU-s pénzek folyósítását ideiglenes a bizottság átvette.”

03:40-től:

A Momentum másik uniós képviselője is megmozgatott minden követ azért, hogy Magyarország ne jusson hozzá a jogosan járó pénzekhez. Cseh Katalin még Ursula von der Leyennél is lobbizott azért, hogy a demokratikusan megválasztott magyar kormányt hagyják ki az uniós források elosztásásából.

Ez persze egyet jelentett a pénzek befagyasztásával, hiszen a tagállamoknak juttatott különböző szakterületek fejlesztésére szánt forrásokat minden országban a kormányzati szervek osztják szét, ezeket az összegeket nem lehet más szereplőknek, például civil szervezeteknek odaadni. Utóbbiak számos egyéb pályázati lehetőségekből juthatnak uniós forrásokhoz.

Cseh Katalin lelkendezve üdvözölte a Magyarországot elítélő jelentés elfogadását (Fotó: MTI/Kovács Attila)