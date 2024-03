Elítélték Portik Tamás fiát

Másfél év, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte szerdán a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) Portik Tamás fiát, aki januárban inzultálta, majd kávéval öntötte le a Fővárosi Törvényszéken az apja ügyét tárgyaló bírót – közölte az MTI.

Az ügyészség szerint Portik Tamás fia azért támadt a Fővárosi Törvényszék bírájára, hogy később elfogultsági eljárást kezdeményezzenek ellene.

A Magyar Nemzet már korábban beszámolt róla, hogy Póta Péter az 1998-as Fenyő-gyilkosság ügyét tárgyalta, amelynek két érintettje Fenyő János egykori üzleti riválisa, Gyárfás Tamás, illetve a merénylet megszervezésével vádolt Portik Tamás. Az eljárás már a perbeszédeknél tartott, amikor Portik fia január végén megjelent az egyik tárgyalás előtt, és a tárgyalóterembe igyekvő bírót feltartotta kérdéseivel. Póta Péter közölte vele, nincs lehetősége válaszolni, mire a fiatalember egyre ingerültebb lett, és egy pohár kávét öntött a bíróra. Ifjabb Portik Tamást hamarosan őrizetbe vették a rendőrök, a bíró pedig nyilvánosan is közölte a vele történteket, illetve azt, hogy nem elfogult az ügyben, ahogy azt idősebb Portik Tamás korábban számos esetben hangoztatta. Mivel a Fenyő-gyilkosság ügyét nagy érdeklődés kísérte, a történteket többen is látták, közöttük az az újságíró, aki tettlegesen is a bíró védelmére kelt, és lefogta a támadót. Vele, illetve Póta Péterrel együtt hat szemtanút hallgatott meg a PKKB.

Az ügyészség határozott idejű, letöltendő szabadságvesztést kért ifjabb Portik Tamásra, emellett arra, hogy utasítsák ki Magyarországról a svájci állampolgárságú vádlottat. Portik Tamás fia többek között azzal védekezett, hogy a kialakuló dulakodásban valaki meglökte, ezért ömlött a bíróra a kávé. Védője, Szikinger István azt hangoztatta: nem bizonyítható, hogy a vádlott előre eltervezte tettét.

Ezzel egyetértett a PKKB is,

László Ádám bíró hangsúlyozta, azt sem sikerült tisztázni, hogy a vádlott trágár szavakkal illette volna Póta Pétert.

A hivatalos személy elleni erőszakot egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel lehet büntetni, a bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott rendezett életet él Svájcban, két kisgyermekről gondoskodik és büntetlen előéletű. Azonban súlyosító körülményként értékelték, hogy a vádlott egy kiemelt érdeklődéssel bíró ügyben követte el tettét.

Ezért ifjabb Portik Tamást másfél év, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A PKKB ítélete ellen az ügyész súlyosításért jelentett be fellebbezést, a vádlott és a védelem tudomásul vette a döntést, amely így nem jogerős. A bíróság megszüntette a terhelt letartóztatását, aki a tárgyalóteremben szabadlábra került.