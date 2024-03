Elutasították Ilaria Salis kérelmét, marad a magyar börtönben

A Fővárosi Törvényszéken folytatódott ma Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali aktivista pere. A budapesti erőszakos bűncselekmények után indult büntetőügy elsőrendű vádlottja büntetett előéletű, több mint tíz éve követett el kisebb bűncselekményeket, és felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Ügyvédje házi őrizetet kért a bíróságtól, hogy home office-ban dolgozhasson a továbbiakban.

Ilaria Salis korábban azzal hozakodott elő, hogy vagy egy olasz börtönbe helyezzék át, vagy küldjék házi őrizetbe a szüleihez. Tegnapi kérelme pedig már a letartóztatásának megszüntetéséről szólt.

A gyanúsított ügyvédje arról beszélt, hogy 16 millió forint óvadék megállapítására tesz indítványt abban az esetben, ha a kényszerintézkedés megszüntetése óvadék nélkül nem lehetséges. Ilaria Salis védője azt is felhozta, hogy védence körülményei Magyarországon is rendezettek, van lakó- és tartózkodási helye, tudna dolgozni is otthonról, és befogadója a mindennapi bevásárlásról is tudna gondoskodni.

A védelem azzal is érvelt, hogy a vádiratban nincs olyan bűncselekmény, amely közvetlenül életveszélyes állapothoz vezetett volna.

Ilaria Salisék kérelmét azonban elutasította a bíróság. Az ítélkező bíró indoklása szerint egy ilyen súlyú bűncselekmény esetében 13 hónap (ennyi ideje van letartóztatva) semmiképp sem mondható eltúlzottnak. Az elmúlt két hónapban valóban javultak a személyi körülményei a börtönben, de nem mehet el a bíróság amellett, hogy mit tartalmaz a vádirat.

A bíróság többek között a szükségesség és az arányosság elvét vette figyelembe és azt, hogy a vádlott nem először került szembe a törvénnyel, ugyanis 2014–2019 között négy alkalommal állt már bíróság előtt. Valamint a budapesti cselekmények gátlástalan elkövetési módja miatt, illetve a szökés és elrejtőzés veszélye miatt

az előzetes letartóztatás fenntartását tartja indokoltnak a vádlott kérelmében foglaltakkal szemben.

A védelem és a vádlott fellebbezett. A harmadrendű vádlott meghallgatására végül május 24-én kilenc órakor fog sor kerülni.

Embervadászat Budapesten

Mint korábban többször is beszámoltunk róla, tavaly februárban szó szerint embervadászatot folytattak Budapest utcáin a nemzetközi szélsőbaloldal, az Antifa aktivistái. Az első incidens február 9-én történt a belvárosi Fővám téren, ahol három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütni kezdték őket. A sértettek közül ketten is súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérülést szenvedtek.

A következő támadás másnap, február 10-én történt, akkor a XI. kerületben, Gazdagréten egy magyar férfira rontottak rá hátulról. A munkába igyekvő áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Ugyanazon a napon az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak. Nem sokkal később kiderült, hogy ez a brutális, leszámolásszerű akció része volt egy komolyabb támadássorozatnak, amit a nyugat-európai szélsőbaloldali mozgalom tagjai, az antifák követtek el több napon keresztül Budapest utcáin, az 1945-ös, a magyar és német csapatok várból való kitörésére emlékezők és járókelők ellen.

Céljuk az volt, hogy a kiválasztott áldozatokat az élet kioltására alkalmas különböző eszközökkel bántalmazzák. Azért, hogy a súlyos, életveszélyes sérülések és a váratlan támadások körülményei miatt érzett megaláztatás olyan mértékű lelki gyötrelmet okozzon a sértetteknek, amely elrettentő üzenetet közvetít a szélsőjobboldali mozgalmak képviselőinek. A három, Magyarországon elfogott szélsőbaloldali aktivistával szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint Magyarország területéről történő kiutasítást indítványozott az ügyészség.