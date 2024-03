Hajdú Péter válaszolt Pottyondy Edina vádjaira, de Havas Henriket sem hagyta szó nélkül

Hajdú Péter a közösségi oldalán üzent Pottyondy Edinának, miután a vlogger még csütörtökön bírálta a riporter Varga Judittal készített interjúját.

„Először is örülök, hogy megnézted a Varga Judittal készült interjúmat, és az alapján mondasz véleményt. Bevallom, én is követem a munkásságodat a YouTube-on, és azt is elismerem, hogy kimagaslóan jó vagy a saját műfajodban” – állapította meg Hajdú Péter. Hozzáfűzte ugyanakkor:

Azt viszont el tudom képzelni, hogy interjút többet készítettem már, mint Te, ezért örömmel reagálok észrevételeidre. Bár az is igaz, hogy a mennyiség nem szinonimája a jónak. Erre kiváló példa Havas Henrik munkássága.

Hajdú Péter nem tartja igazságosnak, hogy Pottondy Edina igyekszik a köztársasági elnöki kegyelem kompetenciáját hirtelen az igazságügyi miniszterre átruházni:

Nem szakítva a 25 éves szokásjoggal, ő is aláírta, mert eddig az összes elnöki kegyelmet aláírta az összes igazságügyi miniszter az elmúlt 25 évben.

„Egyébként elmondtam az interjúban, hogy a kegyelmi ügy a Magyar Péter-jelenség origója, ugyanis akkor jött elő azzal a poszttal, amelyben még úgy tűnt, hogy a volt feleségét akarja védeni. Azóta tudjuk, hogy valójában Varga Juditot és ezt a posztot ugródeszkának használta” – idézte fel a riporter.