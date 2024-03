Hivatalos rendőrségi jegyzőkönyv bizonyítja, hogy Varga Judit félt Magyar Pétertől

Magyar Péter politikai aktivizálódása óta a legfontosabb esemény hétfőn este következett be, amikor a HVG – miután Magyar elkezdte előre keretezni botrányos ügyét – összefoglalt egy birtokában lévő rendőrségi jegyzőkönyvet. A dokumentum egy 2020 utolsó napjaiban kicsúcsosodott házastársi vitát mutat be, amelynél kulcsmomentum, hogy jelen volt egy rendőr is. Egy olyan hatósági személy, aki hivatali esküt tett, és rendőri minőségében jelentés formájában meg is örökítette a történteket.