Jó hírt közölt az egészségügyi szakdolgozókkal Takács Péter

Átlagosan húszszázalékos alapbéremelést hajtanak végre az egészségügyi szakdolgozók körében – mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az egészségügyi szakdolgozói béremelésről tartott sajtótájékoztatón. Az államtitkár hangsúlyozta: a háború okozta rendkívüli kiadások ellenére a kormány ígéretéhez hűen folytatja a béremelést, amire több mint 200 milliárd forintot fordít az idei költségvetés. Ezzel

2010-hez képest több mint négyszeresére emelkedik a szakdolgozók bére, az alapbérük átlagosan el fogja érni az orvosbérek 37 százalékát.

Emlékeztetett: az elmúlt években egy történelmi léptékű orvosi béremelés zajlott, aminek köszönhetően sikerült elérni a paraszolvencia visszaszorulását. A nemzetgazdaság lehetőségeihez mérten ahogy a német és a magyar GDP aránylik egymáshoz, úgy aránylak egymáshoz a német és a magyar orvosi bérek is. Kinyílt az olló az orvosok és a szakdolgozók fizetése között, ezt két lépcsőben, tavaly júliusban, illetve idén márciustól a kormány ki fogja egyenlíteni – mutatott rá Takács Péter.

Élen az OECD-országok között

Magyarországon az orvosi átlagkereset a nemzetgazdasági átlagkereset több mint háromszorosa, mintegy 2,2 millió forint havonta, ebben elsők vagyunk az OECD-országok között, de hasonló az arány Franciaországban, Luxemburgban, Németországban és Dániában.

Az orvosi és a szakdolgozói fizetés arányát is megnézték, ezek között 34 és 38 százalék között szórt ez az arány, ami hazánkban 37 százalék, ennyit bír most a magyar államháztartás. Megjegyezte, hosszasan egyeztettek a Pénzügyminisztériummal ennek a béremelésnek a megvalósulásáért, az ő rendkívüli munkájukért háláját fejezte ki.

Duplán jól járnak

Az alapellátásban dolgozók is megkapják a fizetésemelés fedezetét, a háziorvosok, a házi gyermekorvosi szolgálatok és a fogorvosok is praxistámogatásként megkapják az őket megillető összeget. Az alapbéreket emelik meg, ehhez adják hozzá a pótlékokat, amiket kivezetnek: ágy melletti pótlék, szakterületi pótlék, címpótlék, idegennyelvi pótlék. Aki ezeket eddig kapta, annak beépül az alapbérébe, így a dolgozó duplán jól jár, ugyanis az alapbér a mozgóbér elemek alapjául is szolgál. – Minél magasabb a dolgozó alapbére, annál több lesz a keresete, mivel a mozgóbérelemek arányosan emelkedni fognak – mutatott rá Takács Péter.