Sikeresen zárult az ország első vadtelep-felszámolása

A projekt eredménye Csokvaomány település életében is pozitív változásokat hozott, ugyanis így lehetővé vált több mint tíz, egészen addig üresen álló, rossz állapotban levő ház felújítása és további öt ingatlan építése is. Emellett pedig növekedett az elmúlt években folyamatosan csökkenő és elöregedő népességű Csokvaomány lélekszáma is.