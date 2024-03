Sok száz milliós drogbotrányt úszhatott meg a baloldal

Még nem lélegezhet fel teljesen a baloldal a Szabó Tímea 2022-es kampányfinanszírozásával kapcsolatban kirobbant botrány ügyében.

Emlékezetes, az Anonymous álarcos alak által pár éve kiszivárogtatott, majd a hatóságnak is átadott felvételek egy részén az hallható, amint a nemrég kirobbant óbudai korrupciós botrányhoz köthető társaság egyik tagja ismerősének elárulja: kokainbizniszből származó pénzből is finanszírozhatták Szabó Tímea párbeszédes politikus 2022-es kampányát.

„Van nálam annyi pénz, hogy ezeket ki tudom, amiket, ugye megy most pont a kampány és ez emészti fel a pénzeket. Ugye csináljuk a Szabó Timinek a kampányát, és azért ott, tudod, szórólapok vannak, újságok, f…szom, minden. (…) Azért tudod, hogy ebben az időszakban kicsit turbulensebb” – hangzott el a felvételen, amin arról is szó esett, hogy honnan, miként érkeznek a kampányfinanszírozáshoz is felhasználható források.