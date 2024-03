Vitézy: Karácsony és Szaniszló olyan villamos projekttel kampányolnak, amit ők akadályoznak

– A lajosmizsei vasútvonal átépítését, felújítását Lázár János építési és közlekedési miniszter tárcája menedzseli. Nemrég jött ki a kormány az uniós projekteknek a listájával, amely tartalmazza ezt a fejlesztést, forrás rendelkezésre áll – mondta el a Magyar Nemzetnek Vitézy Dávid. Lapunk a 42-es villamosvonal meghosszabbításával összefüggésben kérdezte a korábbi közlekedési államtitkárt, a volt Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatóját.

Vitézy Dávid. Fotó: Hír TV

Karácsony Gergely főpolgármester és Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere csütörtökön, sajtótájékoztatón jelentette be: a Gloriett-lakótelepig meghosszabbítanák a jelenleg csak Kispesten, az Ady Endre úton közlekedő 42-es villamosvonalat. Csak éppen a meghosszabbítandó villamosvonal útjában a lajosmizsei vasútvonal sínpárja áll. Ami nem is lenne probléma, ha pont Szaniszló Sándor (DK) vezette önkormányzat nem gáncsolná a vasút fejlesztését célzó kormányzati projektet. Vitézy lapunknak elmondta: a vasútvonal fejlesztése jelenleg akadályoztatva van. A tervek készen állnak, a forrás rendelkezésre áll.

– A tervek szerint, miután a vonat elhagyja Kőbánya-Kispest vasútállomást egyből egy felsővezetésben haladna tovább, egy hídon keresztezné az Üllői utat, amit ma szintben keresztez a Lajosmizsei sorompónál az 50-es villamos, majd a továbbiakban a magasított útvonalon szintén egy vasúti hídon keresztezné az Ady Endre utat, amely alatt a 42-es villamos meghosszabbított vonala földszintben haladna át – mondta el lapunknak Vitézy Dávid a tervekkel kapcsolatban. Mint a közlekedési szakember összegezte: a vasút a Kőbánya-Kispest vasútállomástól felső vezetésben haladna egészen a Budapest Honvéd stadionjának túloldaláig, onnan süllyedne vissza a földszínig.

A kialakítás hasonló lenne, mint például Zugló Vasútállomás mellett a Thököly út fölött vagy Kőbányán a Liget tér mellett.

– Korábban még a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójaként Gajda Péter kispesti polgármesterrel hosszasan egyeztettünk a 42-es villamos ügyében. Megállapodtunk, a kispesti részen nincs vitás kérdés. Jelenleg éppen a XVIII. kerületi polgármester próbálja akadályozni mindenféle irányított kérdésekkel, kérdőívekben a kormányzati vasútfejlesztést – mutatott rá a vasútfejlesztés akadályoztatására Vitézy.

A közlekedési szakembert lapunk az anyagi forrásokról is kérdezte, elmondta: a lajosmizsei vasútvonal fejlesztése Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) uniós pályázati program által valósul meg, aminek a kedvezményezettje az Építési és Közlekedési Minisztérium. A villamosvonal tervezésre a kormány 10 millió forintos uniós forrást biztosít, ott a kedvezményezett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A március 4-i Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a kormány fővárosnak 10 milliárd forintot biztosít négy villamosvonal tervezésére, a „Fővárosi villamos előkészítési projektek” cím alatt. Ezeket a projekteket Vitézy Dávid még a BFK vezérigazgatójaként tárgyalta le Karácsonyékkal. A 42-es vonal meghosszabbítása mellett szerepel a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos tervezése és a 3-as villamos pesterzsébeti villamos szakasza is.

A közlekedési szakember arra is rámutatott: a kivitelezési forrásoknak nincs még nyoma, a 42-es villamos meghosszabbítása is az ismert okok miatt egy távolabbi jövőben valósulhat meg, ezért Karácsony sajtótájékoztatóját inkább egy kampányeseménynek tudja be. Leszögezte: a villamosfejlesztés nem tud addig megvalósulni, amíg a vasúti fejlesztés akadályozva van, azt pedig nem tudja megmondani, hogy mikorra szűnik meg ez az állapot, ez a DK-s polgármesteren múlik.

Az interneten az a hír is járja, hogy a 42-es villamosvonal meghosszabbítása kapcsán lakóházakat kell lebontani, kisajátítási folyamatoknak kell lezajlani, ami pestszentimrei lakótelepek házait is érintené.

– Az első tervek még Tarlós István főpolgármester első ciklusában készültek. Jelentősebb kisajátítást nem terveztünk, a Budapest Honvéd régi stadionja volt útban, azóta az új stadion megépült, ezzel már nincs gond. Nem emlékszem arra, hogy egyéb kisajátítási problémák lettek volna a 42-es villamos körül. Nyilván, ha újratervezi a főváros, akkor egy nyomvonal változtatással ez a probléma előkerülhet. A nagyobb problémát inkább a vasúti átvezetés okozza – zárta a beszélgetést Vitézy Dávid.

Borítókép: Karácsony Gergely és Szaniszló Sándor a XVIII. kerületben. Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala