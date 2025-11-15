Szijjártó Péter: Ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor a magyarokat nem viszik háborúba

Az unióban már templomokat zárnak be
A miniszter közölte, nem tudni, mire költik az európai emberek pénzét, közben pedig be akarják nyomni Ukrajnát, az ukrán maffiát, a silány gabonát az unióba. Eközben – mint mondta – lakosságcserét is akarnak az EU-ban, ahol már templomokat zárnak be, a keresztény identitást leépítik, relativizálják a család fogalmát, hogy a gyerekeknek azt mondják, lehetnek mások, mint aminek születtek, az anya szülő 1, az apa szülő 2.
Azt akarják, hogy adjanak szabad utat az LMBTQ-aktivistáknak, de amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarország nem áll be a brüsszeli sorba.
Közölte, Győrbe mennek ma a brüsszeliták is, ahogy mentek Kötcsére is. – Ez az ember éveken át azért hisztizett, hogy az első sorból csápolhasson a miniszterelnöknek, ehhez képest dicséretes, hogy most azzal is megelégszik, hogy csak egy városban akar lenni vele. Hozzátette, ezek az emberek nyíltan kiállnak a brüsszeli célok mellett, bele akarják nyomni az országot a háborúba, genderideológiát akarnak, mert a vezetőjüket Brüsszelben fogják, cserébe a mentelmi jogáért.
Megvédik a gyerekeket
Hangsúlyozta: nem engedhetjük, hogy bevigyenek minket a háborúba, és a gyerekeink fejét tömjék. Csak a nemzeti kormány és Orbán Viktor képes mindezektől megvédeni a magyarokat. Most is naponta küzdenek ezekért. Azt akarják, hogy a magyarok pénzét, fegyvereit, katonáit Ukrajnába vigyék, és inkább fizetnek Brüsszelnek, de ide senki ne hozzon migránsokat. Mindennek a feltétele, hogy szuverén kormányunk legyen.
Vajon a kiskakas hogyan érte volna el a rezsicsökkentés megvédését? A nemzetközi politika a komoly emberek tere
– fogalmazott. Hozzátette:
ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor a magyarokat nem viszik háborúba, nem hoznak migránsokat, a gyerekeket pedig meg fogják védeni.