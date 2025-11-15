Szijjártó Péter: Ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor a magyarokat nem viszik háborúba

– Örökké hálás leszek Győrnek, a csapatnak, amellyel együtt kezdtük ezt a műfajt. Ez a csapat érte el a legnagyobb meglepetést a 2006-os parlamenti választáson – kezdte felszólalását Szijjártó Péter Győrben, a digitális polgári körök első háborúellenes gyűlésén Győrben. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere azt mondta, örökké hálás lesz a bencéseknek is, ahol sikerült egy olyan erkölcsi normát elsajátítani, amely még ma is irányt mutat neki.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A tárcavezető szerint a válságok korában élünk, lassan négy éve, hogy háború dúl a szomszédunkban. Több mint tíz éve, hogy illegális bevándorlók ostromolják a határainkat, ést olyan ideológiák jelentek meg, amelyek azt mondják, hogy az apa nő, az anya férfi.

A brüsszeliek ráadásul azt akarják, hogy a háború eszkalálódjon.

Nem érdeklik őket a tragédiák.