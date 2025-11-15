GyőrSzijjáró Pétercsalád

Szijjártó Péter: Ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor a magyarokat nem viszik háborúba

A brüsszeliek azt akarják, hogy a háború eszkalálódjon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 15:42
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– Örökké hálás leszek Győrnek, a csapatnak, amellyel együtt kezdtük ezt a műfajt. Ez a csapat érte el a legnagyobb meglepetést a 2006-os parlamenti választáson – kezdte felszólalását Szijjártó Péter Győrben, a digitális polgári körök első háborúellenes gyűlésén Győrben. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere azt mondta, örökké hálás lesz a bencéseknek is, ahol sikerült egy olyan erkölcsi normát elsajátítani, amely még ma is irányt mutat neki.

Győr, 2025. november 15. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a digitális polgári körök által szervezett első háborúellenes gyűlésen a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában 2025. MTI/Vasvári Tamás
Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A tárcavezető szerint a válságok korában élünk, lassan négy éve, hogy háború dúl a szomszédunkban. Több mint tíz éve, hogy illegális bevándorlók ostromolják a határainkat, ést olyan ideológiák jelentek meg, amelyek azt mondják, hogy az apa nő, az anya férfi.

A brüsszeliek ráadásul azt akarják, hogy a háború eszkalálódjon.

Nem érdeklik őket a tragédiák.

Teltház - fotókon az első háborúellenes gyűlés

Az unióban már templomokat zárnak be

A miniszter közölte, nem tudni, mire költik az európai emberek pénzét, közben pedig be akarják nyomni Ukrajnát, az ukrán maffiát, a silány gabonát az unióba. Eközben – mint mondta – lakosságcserét is akarnak az EU-ban, ahol már templomokat zárnak be, a keresztény identitást leépítik, relativizálják a család fogalmát, hogy a gyerekeknek azt mondják, lehetnek mások, mint aminek születtek, az anya szülő 1, az apa szülő 2.

Azt akarják, hogy adjanak szabad utat az LMBTQ-aktivistáknak, de amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarország nem áll be a brüsszeli sorba.

Közölte, Győrbe mennek ma a brüsszeliták is, ahogy mentek Kötcsére is. – Ez az ember éveken át azért hisztizett, hogy az első sorból csápolhasson a miniszterelnöknek, ehhez képest dicséretes, hogy most azzal is megelégszik, hogy csak egy városban akar lenni vele. Hozzátette, ezek az emberek nyíltan kiállnak a brüsszeli célok mellett, bele akarják nyomni az országot a háborúba, genderideológiát akarnak, mert a vezetőjüket Brüsszelben fogják, cserébe a mentelmi jogáért.

Megvédik a gyerekeket

Hangsúlyozta: nem engedhetjük, hogy bevigyenek minket a háborúba, és a gyerekeink fejét tömjék. Csak a nemzeti kormány és Orbán Viktor képes mindezektől megvédeni a magyarokat. Most is naponta küzdenek ezekért. Azt akarják, hogy a magyarok pénzét, fegyvereit, katonáit Ukrajnába vigyék, és inkább fizetnek Brüsszelnek, de ide senki ne hozzon migránsokat. Mindennek a feltétele, hogy szuverén kormányunk legyen.

Vajon a kiskakas hogyan érte volna el a rezsicsökkentés megvédését? A nemzetközi politika a komoly emberek tere

– fogalmazott. Hozzátette:

ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, akkor a magyarokat nem viszik háborúba, nem hoznak migránsokat, a gyerekeket pedig meg fogják védeni.

 


Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

