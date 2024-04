Életveszélyes tárgyak: égési sérülést, szövetelhalást és a nyelőcső kilyukadását is okozhatja, amikor egy kisgyermek lenyel egy gombelemet

– Kifejezetten gyakori, amikor a kórházba amiatt kerül be egy gyermek, mert lenyelt valamit, évente Budapesten közel száz ilyen esettel találkozunk – kezdte Ternai Zita a Bethesda Gyermekkórház fül-orr-gégész szakembere, aki kiemelte, a legveszélyesebb mind közül a gombelem.

A doktornő kiemelte, a gombelemlenyelés súlyos, életveszélyes állapotokhoz vezethet, ezért minden esetnél versenyt futnak az idővel.

– Egyik alkalommal egy szülő telefonált, hogy azt gyanítják, a gyermekük lenyelt egy gombelemet, és megkérdezte, hogyan jutnak el hozzánk. Mi felhívtuk a figyelmét, hogy a leggyorsabb, ha mentővel érkeznek, ők ennek ellenére autóval indultak el, mi pedig addig előkészítettük a műtőt, hogy mire a kis páciens megérkezik, azonnal lépni tudjunk – idézte fel az esetet.

Gombelem, miután eltávolították egy gyermek nyelőcsövéből Fotó: Bethesda Gyermekkórház

Ám hiába várták az osztály dolgozói teljes készültségben a kicsit, egy óra elteltével sem érkeztek meg. – Teljes riadalomban voltunk, ezért felhívtuk őket, mire kiderült, nem jó helyre, a Bethesda helyett a Heim Pál kórházba mentek, miközben aznap a Bethesda volt az idegentest-ügyeletes. Végül abban a kórházban, a gasztroenterológusok távolították el a gombelemet – mondta, kiemelve, hogy az eset tanulsága, hogy a szülők minden esetben győződjenek meg arról, melyik idegentest-ügyeletre is kell menniük pontosan.

– Budapesten három helyen, a Bethesda Gyermekkórház mellett a Heim Pál és a Szent János kórházban látnak el idegentest eltávolítással kapcsolatos eseteket – tájékoztatott.

A doktornő megjegyzi, nem véletlenül izgultak a kollégáival együtt, amikor a kisgyermek még egy óra elteltével sem érkezett meg, a gombelem ugyanis rövid időn belül, néhány óra leforgása alatt is súlyos szövődményeket okoz a szervezetben, és akár tragédiához is vezethet.

– A gombelem a nedves környezettől zárlatos lesz és elkezd hőt termelni, ami egy idő után már olyan forró, hogy mikroégéseket okoz, és elpusztítja a szöveteket. Egy idő után pedig az elem nem bírja tovább a terhelést, és felrobban, amitől a nyelőcső fala akár ki is lyukadhat, de az elemben lévő folyadék is súlyos szövetkárosodáshoz vezethet, a vérzésről nem is beszélve.

A robbanás miatt a nyelőcső közelében futó fő verőér is veszélyben van, ami szintén életveszélyes állapothoz vezethet

– sorolta a szakember, kiemelve, hogy minél több idő telik el, annál nagyobb a szövődmény és a maradandó károsodás esélye is.

– Ezek a sérülések károsítják a nyálkahártyát, hegesedést okozhatnak a nyelőcsőben és szűkületet, ami később, már a gyógyulást követően is nyelészavart idézhet elő; de más szerveket is érinthet a károsodás, ha mélyebbre jut a gombelem, akkor a szív- és érrendszert is veszélyezteti a légzőrendszer, a mellkasi szervek mellett, és súlyos, életet veszélyeztető állapot léphet fel – hívta fel a figyelmet.

Ternai Zita hozzáteszi, mivel a gombelem gyorsan elkezdi marni a nyelőcső falát és intenzív fájdalmat okoz, ezért a még beszélni nem tudó gyermek is hamar jelezni kezd, hogy valami nagy baj van. – Az intenzív sírás mellett idegentest elakadás esetén tipikus tünet, hogy a kicsi intenzíven nyáladzani kezd, de kisebbek esetében gyakori, hogy elutasítja az anyja mellét, vagy ha esetlegesen teljes stopot okoz, evés-ivás után intenzíven hányni kezd a gyermek – jelezte.

Fotó: Bethesda Gyermekkórház

A doktornő kifejti, a nyelőcsőben van három szűkület, a különböző anatómiai viszonyok miatt hol szűkebbek, hol szélesebbek az átmérők, ezekben a szűkületekben akadnak meg a lenyelt tárgyak, így a gombelemek is. – A tapasztalat az, hogy bár egy ötforintos is meg tud akadni, de előfordulhat, hogy a kórházba vezető úton, a zötykölődéstől lejjebb megy már, és ez az apróbb pénzérme végül természetes úton, a beleken keresztül távozik a szervezetből. De egy tízforintos vagy egy ekkora méretű játék, gombelem már biztos, hogy megakad, és veszélyeztetheti akár a gyermek életét is – hívta fel a figyelmet.

– Fontos, hogy ha úgy látjuk, hogy egy idegentest elakadt, semmiképp ne hánytassuk a gyermeket, mert ha már megakadt, és a gyermek küszködik az öklendezéssel, csak még jobban megfeszül, ráfeszül a nyelőcső az amúgy is szűk részen, ez nemcsak fájdalmasabb, de nagyobb a kockázata a szövetek és a nyelőcső sérülésének is – mondta.

A különféle tárgyak mellett szintén gyakori, amikor az étel akad meg a nyelőcsőben. – A legtöbb eset elkerülhető lenne, ha a gyerekek étkeztetése nyugalomban, ülve, asztalnál történne

– jegyzi meg Ternai Zita. A doktornő elárulja, az egészen kicsi, néhány hónapos páciensek mellett megfordulnak nagyobbak, akár iskolások is, egy kislány például edzés után olyan éhes volt, hogy szinte egyben próbált lenyelni egy szendvicset. Egy másik alkalommal a szárítócsipesz rugója akadt el egy kisbabának a nyelőcsövében: egyik napról a másikra nem fogadott el szilárd ételt, szülők pedig a jelenséget betudták a dackorszak egyik velejárójának.

– A pépes étel viszont nehezen, de továbbment, így sokáig, majdnem fél évig rejtve maradt a dolog, mígnem a háziorvos gyanút fogott, és küldte azonnal hozzánk. Végül mivel nagy szerencse is mellettünk állt, sikerült a rugót minden komplikáció nélkül eltávolítani – mondta, majd a „kedvenc” esetét is felidézte a doktornő, amelyben egy műanyag kutyát a fülénél fogva húztak ki a gyermek torkából.

A kutyus, akit a fülénél fogva húztak ki a gyermek torkából Fotó: Bethesda Gyermekkórház

A szakember arról is beszélt, minden esetben altatásban távolítják el az idegentesteket, így a legkisebb pácienseknek sincs negatív élményük. – Miután biztosítottuk a légutat, a nyelőcsőt feltárjuk, és egy hosszú, vékony fogóval eltávolítjuk az idegentestet. Van, hogy igencsak komplikált helyzettel állunk szemben, de arra is volt már példa, hogy az altatást végző aneszteziológus kollégák a nyelőcső feltárásakor azonnal hozzá tudtak férni a bemenetben elakadt idegentesthez, és minden gond nélkül kivették a pénzérmét, így nekünk már csak egy ellenőrzés feladatként, hogy biztos „csak” egy idegentest volt, és biztosan nincs-e sérülés – fejtette ki, hozzátéve, hogy az idegentest eltávolítása után megfigyelés alatt tartják a kicsiket.