Ezt lehet eddig tudni a bőnyi iskolai késelésről

A Magyar Nemzet már reggel megírta a támadás hírét: a bőnyi általános iskola hatodikos diáklánya egy reggeli óra utáni szünetben hátba szúrta társát egy 20 centiméteres késsel, amit otthonról vitt be az iskolába. A megszúrt diákot mentőhelikopter szállították el a Szent István Általános Iskolából, életveszélyes állapotban.

Később portálunk megírta a szemtanúk beszámolóját is, illetve, hogy a gyerekeket a rendőrség – szülői felügyelet mellett – pszichológusok segítségével kihallgatta. A Ripost információiból az is kiderült, hogy a támadó kislány halállistát írt, amin több iskolatársa is szerepelt.

Sokkot kaptam a hírre, hiszen a lányom egy csendes, szelíd kislány. Nem haragszom a szurkáló osztálytársára, számomra csak az a fontos, hogy a gyerekem életben maradjon. De van, amit nem értek. Mi vesz valakit arra, hogy kést vigyen az iskolába és halállistát írjon. A fiam elmondása szerint Mirella és két unokatestvére neve is szerepelt. Hogy nevelték ezt a gyereket a szülei?

– mondta a megkéselt lány édesanyja az eset után.

A Bors beszámolója szerint a késelő kislányt Katának hívják és azért támadt Mirellára, mert hónapok óta csúfolták őt.

Katát rengetegen piszkálták és csúfolták, leginkább a származása miatt és a testsúlya végett. Gyakori volt a veszekedés korábban és bosszút akart állni, Mirellán kezdte

– mondta el az egyik osztálytársuk.