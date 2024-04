Váratlan helyről kaptak éles kritikát a Pressman rezidenciáján megforduló influenszerek

Tavaly nyáron David Pressman amerikai nagykövet a Pride alkalmából meghívott magához több magyarországi tartalomgyártót – emlékeztetett Dancsó Péter a YouTube-csatornájára feltöltött videójában. Azóta több ehhez hasonló alkalmat is tartott a nagykövet, amikről a Magyar Nemzet is beszámolt.

Vajon miről szólhat a diskurzus egy ilyen szellemidéző szeánsz közben?

– tette fel a kérdést Dancsó Péter.

A Videómánia csatorna tartalomkészítője arra is felhívta a figyelmet, hogy voltak olyan influenszerek, akik külön „audiencián” jártak az amerikai nagykövetségen. Erről az eseményről szintén beszámolt a Magyar Nemzet. Ekkor az influenszerek beszámolója szerint arról beszéltek az amerikai nagykövettel, hogy hogyan látják Magyarország jövőjét, szerintük mik a fiatalok fő problémái, és hogy mit lehetne tenni, hogy az ország kevésbé legyen megosztott.

Először az USA megpróbálhatná, hogy nem akarja megosztani egész Európát, és akkor majd utána elhisszük az amerikai nagykövetnek, hogy aggódik Magyarország megosztottságáért

– fogalmazta meg véleményét Dancsó Péter. Hozzátette: – A következő turnus megkérdezhetné az amerikai nagykövetet, hogy vajon ki robbantotta fel az Északi Áramlatot, és mi volt vele a célja?

David Pressman egy influenszerekkel készült közös képe kapcsán Dancsó Péter felvetette:

Az ilyen képeket látva jogos lehet a kérdés, hogy vajon miért járkálnak ennyien az amerikai nagykövetségre? Mi hasznuk van abból, hogy egy fotólehetőséggel támogatják egy idegen ország érdekeit? Mi a hosszú távú célja az amerikai nagykövetnek, hogy olyanokkal smúzol, akiket könnyű lenyűgözni egy fontosnak tűnő estebéddel

– mondta. Hozzátette: – Persze lehet ilyenkor azt mondani, hogy csak egy ártalmatlan ismerkedés történik, […] és természetesen nem úgy kezdődik a politikai agitáció, hogy egyből megmondják, hogy mit kell tenned. Ők hosszú távon szép lassan édesgetik maguk mellé az influenszereket, hogy később már maguktól is posztoljanak olyanokat, amik az érdekeikkel azonosak. Már egyre több olyan tartalomgyártóról meg influenszerről van szó, akik előtte nem is politizáltak, de az utóbbi években olyan szektaépítés történt az interneten, hogy már ők sem kerülhetők ki – mutatott rá.

Dancsó Péter arra is rámutatott, hogy lassan már alig vannak olyan tartalomgyártók, akik nem álltak be ebbe a „belpesti szektába”. – Nála is próbálkoztak, és miután nem sikerült nekik bevenniük, megpróbálták lejáratni – tette hozzá.