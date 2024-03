Az ellenzéki influenszerek menedzsere David Pressman? + videó

Az előválasztás intézményével kapcsolatban sokakat megtéveszt a magyar példa, amelyet közjogilag idegen testként próbált a baloldal a magyar alkotmányos rendszerbe illeszteni, ezért fontos, hogy beszéljünk arról, hogyan is zajlik egy igazi előválasztás az USA-ban – indokolta Kontextus műsorában elemzését ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Az alkotmányjogász kitért arra is, hogy egyes források szerint Joe Biden valamiféle teljesítményfokozó szernek köszönhetően viselkedett szokatlanul (Forrás: Képernyőfotó)

A tengerentúli, nagy hagyományokkal rendelkező előválasztás eredményeiről elmondta, hogy demokrata vonalon az „inkubens”, Joe Biden sorra nyerte az államokat – általában amúgy ismeretlen jelöltekkel szemben, tehát csekélyebb sportértékű küzdelmekben –, míg Donald Trump elnöknek több tekintélyes kihívója is akadt, akik közül végül ő maradt állva. Szinte biztos – szögezte le az alkotmányjogász –, hogy Donald Trump lesz, aki a jelölő kongresszuson elmondja beszédében a klasszikus fordulatot, hogy elfogadja a jelölést az elnökségre.

Jelen állás szerint a másik oldalon Joe Biden lesz ugyanez a személy

– fűzte hozzá. A regnáló amerikai elnök fizikai és mentális állapotával kapcsolatos nézői kérdésre Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: az elnök addig nem állítható fel, amíg saját maga és környezete szerint is alkalmas a feladatai ellátására. Felidézte: a Fehér Ház korábbi orvosa, Ronny Jackson szakmai véleménye ugyan ennek az ellenkezőjét tükrözi, ez azonban nem elégséges ahhoz, hogy bármi is történjék, ahhoz – például – egyenesen a Biden-kabinetből kellene érkeznie jelzésnek.

Joe Biden szokatlanul viselkedett

Az alkotmányjogász kitért arra is, hogy egyes források szerint Joe Biden valamiféle teljesítményfokozó szernek köszönhetően viselkedett szokatlanul a State of the Unionon mondott beszéde közben. Mint elmondta, az idős elnök szokatlanul aktívan gesztikulált, harsány volt, ami bőven megalapozza ezeket a spekulációkat. Ugyanakkor „a State of the Union után nem szoktak doppingtesztet végezni” – fűzte hozzá –, így hacsak nem hoz az elnök valamilyen kirívó nagyságrendű rossz döntést az állapotából kifolyólag,

semmi nem menti meg az amerikai népet attól, hogy novemberben rajtvonalhoz álljon Trump ellen.

Ugyancsak nézői felvetésre az alkotmányjogász megerősítette, hogy a Joe Biden körül jelenleg gyűrűző „sötét” kampányfinanszírozás, az úgynevezett darky money botrány párhuzamot mutat a Magyarországon zajló, baloldali visszaéléseket sejtető guruló dollárok ügyével. Beszélt arról is: az amerikai sajtóban már külön kategória a „Biden crime family”, ami az elnök és családja kétes ügyeivel foglalkozik.

David Pressman megsérti a diplomatákra vonatkozó bécsi egyezményt?

Orbán Viktor és Donald Trump személyében két békepárti vezető találkozott a napokban, ez önmagában is nagy hír 2024-ben – jelentette ki. A találkozó jelentősége Lomnici Zoltán szerint messzire mutat, így egy esetleges Trump-győzelem esetén érdemi hatással lehet a két ország közötti gazdasági, politikai és katonai kapcsolatokra is.

Kiemelte a magyar miniszterelnök és a nagy múltú, világelsők között található konzervatív think-tank, a Heritage alapítvány elnökének találkozását is.

Ifj. Lomnici Zoltán a műsorban elemezte az amerikai nagykövet, David Pressman tevékenységét is, amely nyilvánvalóan közelebb áll a botrányoshoz, mint a diplomaták számára előírt szabályok szerinti működéshez. Munkássága – hívta fel a figyelmet – a diplomatákra vonatkozó bécsi egyezmény legkirívóbb megsértése; amikor a magyar belpolitikába avatkozik, a baloldali politikát „terelgeti”, menedzseli még influenszeri szinten is, az ennek a jogsértésnek minősített esete. Az pedig – tette hozzá –, hogy bírákat rendel be magához, már a különösen minősített eset kategóriájába tartozik. A jogász szerint abban bízhatunk, hogy amennyiben novemberben váltás lesz Fehér Házban, akkor gyorsan sor kerül egy nagykövetcserére is Budapesten.

Borítókép: David Pressman (Fotó: Kurucz Árpád)