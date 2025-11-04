ZelenszkijUkrajnadróngyártás

Ukrajna naponta 600-800 elfogódrónt lesz képes gyártani

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint hamarosan teljes kapacitással tudnak majd drónokat gyártani. Ukrajna a tervek szerint 600-800 drón legyártására lesz képes naponta, és még idén megnyitná exportközpontjait is Európában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 1:02
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
November végére Ukrajna naponta 600-800 elfogódrónt lesz képes gyártani – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Kijevben újságíróknak az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint.

Az elnök szerint Ukrajna készen áll exportálni drónjait
Az elnök szerint Ukrajna készen áll exportálni drónjait 
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Az elnök hangsúlyozta: annak ellenére, hogy a háborúban találatok érték az ukrán fegyvergyártó üzemeket, mindegyik helyre tudta állítani a működését. „Vagyis jelenleg egyetlen nagy hatótávolságú fegyvertípust sem veszítettünk el. Néha a tömeggyártás lelassul, mert elveszítünk ezt-azt, ez igaz. De mi is okozunk károkat az oroszoknak” – jegyezte meg az államfő.

Zelenszkij szerint Ukrajna jól teljesít a rakétagyártásban is, és jelenleg már hadrendben vannak az ukrán fegyveres erőknél a Flamingónak, illetve Neptunnak elnevezett rakéták.

Az elnök bejelentette, hogy idén Ukrajna két képviseletet nyit a hazai szükségletet meghaladó, valamint a közös gyártás keretében előállított fegyverek értékesítésére. „Két exportközpontot nyitunk: Berlinben és Koppenhágában. Ez még ebben az évben megvalósul” – mondta. Magyarázata szerint Ukrajna olyan fegyvereket exportál, „amelyeknek az eladását megengedheti magának, hogy bevételre tegyen szert olyan hiánycikkek belföldi gyártására, amelyekre jelenleg nincs elég pénzünk”. Hozzátette, hogy az Európai Unió országaival megkötendő szerződések kérdésével Olekszandr Kamisin, az ukrán elnök tanácsadója foglalkozik.

Az államfő az Interfax-Ukrajina hírügynökség szerint a sajtótájékoztatón közölte, hogy a jövő héten Ukrajnába látogat egy amerikai küldöttség, és tárgyalásokat folytat a két ország között létrejött dróngyártási megállapodással kapcsolatosan.

Zelenszkij kérdésre válaszolva kijelentette, hogy európai tervet a háború lezárására nem látott, de Európa részéről különféle javaslatok érkeztek a békés rendezésre. Megjegyezte, hogy egyelőre sem Donald Trump amerikai elnök, sem az európai vezetők nem tudják rákényszeríteni az oroszokat a tárgyalások folytatására.

Zelenszkij hozzátette, hogy tanácsadói szinten folynak konzultációk, de kész, „asztalon fekvő” terv még nincs. Amennyiben Európával sikerül kidolgozni egy tervet, Ukrajna azt egyeztetni fogja az Egyesült Államokkal is, mivel – mint fogalmazott – „az amerikaiaknak megvan a saját elképzelésük” a háború lezárásáról.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

