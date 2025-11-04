November végére Ukrajna naponta 600-800 elfogódrónt lesz képes gyártani – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Kijevben újságíróknak az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint.

Az elnök szerint Ukrajna készen áll exportálni drónjait

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Az elnök hangsúlyozta: annak ellenére, hogy a háborúban találatok érték az ukrán fegyvergyártó üzemeket, mindegyik helyre tudta állítani a működését. „Vagyis jelenleg egyetlen nagy hatótávolságú fegyvertípust sem veszítettünk el. Néha a tömeggyártás lelassul, mert elveszítünk ezt-azt, ez igaz. De mi is okozunk károkat az oroszoknak” – jegyezte meg az államfő.

Zelenszkij szerint Ukrajna jól teljesít a rakétagyártásban is, és jelenleg már hadrendben vannak az ukrán fegyveres erőknél a Flamingónak, illetve Neptunnak elnevezett rakéták.

Az elnök bejelentette, hogy idén Ukrajna két képviseletet nyit a hazai szükségletet meghaladó, valamint a közös gyártás keretében előállított fegyverek értékesítésére. „Két exportközpontot nyitunk: Berlinben és Koppenhágában. Ez még ebben az évben megvalósul” – mondta. Magyarázata szerint Ukrajna olyan fegyvereket exportál, „amelyeknek az eladását megengedheti magának, hogy bevételre tegyen szert olyan hiánycikkek belföldi gyártására, amelyekre jelenleg nincs elég pénzünk”. Hozzátette, hogy az Európai Unió országaival megkötendő szerződések kérdésével Olekszandr Kamisin, az ukrán elnök tanácsadója foglalkozik.