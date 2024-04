Hiába próbálta Magyar Péter eltüntetni a nyomokat, az internet nem felejt

a Lunda-n keresztül gyűjt pénzt programjaira a NoÁrMozgalom, valamint Juhász Péter a kampányára és egyéb projektjeire is. De emellett a Jámbor András nevével fémjelzett kommunista szellemiségű lap, a Mérce is többször gyűjtött már adományokat a Lunda segítségével, sőt, ők a rendszeres, napi szintű adományokat is mind a mai napig ott fogadják.