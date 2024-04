Klímavédelem helyett klímaügynökség Budapesten

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén megszavazták annak a Fővárosi Klímaügynökségnek a megalapítását. Az egyelőre továbbra sem világos, hogy pontosan miért is van szükség a szervezet létrehozására, amelynek a főpolgármester bevallása szerint az lesz a feladata, hogy tanácsadást nyújtson azoknak a társasházaknak, amelyek energetikai korszerűsítésen gondolkodnak. Az ügynökség tehát hiteleket és különböző támogatási forrásokat fog ajánlani a társasházaknak, vagyis úgy tűnik, ismét vaskos összegeket lehet kifizetni tanácsadóknak. A főpolgármester erről tegnap elmondta, 2019-ben az egyik első döntésük volt a klímavészhelyzet meghirdetése.

A főpolgármester szerint a budapesti klímapolitikának fontos része volt, hogy a fővárosi önkormányzat létrehozta a klíma- és környezetügyi főosztályát, amely számos nemzetközi projektbe kapcsolódott be. Mindezek ellenére azonban a klímavészhelyzet kihirdetésével jóformán semmi sem változott Budapesten.



Karácsony Gergely a megválasztása után még azt állította, hogy egy sor intézkedéssel fogják Budapestet sokkal zöldebbé, klímabarátabbá varázsolni. Emellett a klímavédelem és a főváros zöldebbé tétele talán az egyik leggyakrabban hangsúlyozott kampánytéma volt Karácsony Gergely programjában. Ennek részeként a politikus ígéretet tett a klímavészhelyzet kihirdetésére, a klímatudatos életmód népszerűsítésére. Ennek a vállalásnak ugyanakkor csak az egyik fele valósult meg, és úgy tűnik, hogy a klímavészhelyzet is csak egy hangzatos szlogen volt.



A főpolgármester például egyezkedni akart az áruházláncokkal az egyszer használatos műanyag eszközök és műanyag csomagolás csökkentése érdekében, illetve kitiltotta volna ezeket a fővárosi intézményekből. Ezen vállalás végül a kormánynak köszönhetően teljesült, amely 2021 júliusában betiltotta az egyszer használatos műanyag evőeszközök használatát.



Karácsony 2019-ben még egy komplex zöldítési program elindítását is ígérte, amelynek részeként a Margitszigettől a Hajógyári-szigeten át a Római-partig húzódó zöldkorridort alakítottak volna ki, illetve újra tárgyalták volna a Liget-projektet. Ezen vállalásoknak azonban egyik eleme sem valósult meg.

Mindeközben a környezetvédelem jegyében a főpolgármester ígéretet tett a távfűtés fejlesztése, és a levegőszennyezés csökkentése mellett. Mindezek ellenére Budapesten az elmúlt években a dugók és a közlekedési káosz miatt egyre rosszabbá vált a levegő minősége.

A közlekedés zöldebbé tétele ügyé­ben sem sikerült teljesítenie a főpolgármesternek az ígéreteit, a politikus csaknem öt évvel ezelőtt ugyanis a villamos- és trolibuszhálózat bővítésével kampányolt, és azt állította, hogy trolibuszok fognak közlekedni a budai oldalon is. Emellett ígéretet tett az elővárosi hajózás fejlesztésére is, azonban nem sokkal később, 2022-ben a BKK véget vetett a dunai hajózásnak, és egy kivétellel az alacsony kihasználtságra hivatkozva megszüntette a hajójáratait.

Soros embere kapott újabb hivatalt

A Fővárosi Klímaügynökség vezetésével Karácsony a Soros-hálózat pénzén sokáig az atomerőművek ellen küzdő Ámon Adát kérte fel. A szakember korábban az Energia­klub elnökeként volt harcos atomenergia-ellenes környezetvédő, ez a szervezet pedig 2015–2016-ban összesen közel 37,5 millió forint támogatásban részesült a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól (OSF). Ámon Ada egyébként 2008-ban alapító tagja volt az ­LMP-nek, amelyből 2012-ben kilépett. Ámon Ada Jávor Benedekhez hasonlóan rákerült a szocialistákkal koalícióban próbálkozó MSZP–PM választási listájára, sőt a 2018-as választáson ő volt Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt árnyékkormányának zöldminisztere, a 2019-es önkormányzati választáson Karácsony tanácsadója lett, és az ismaradt.