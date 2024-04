Magyar Péter tüske a baloldal körme alatt

– Az ellenzéki pártok úgy tartanak Magyar Pétertől, mint ördög a tömjénfüsttől. Erre minden okuk meg is van: az ellenzékváltó hangulat Magyarországon régi jelenség, ezért figyelhető meg időről időre, hogy a pártok helyett a kormánnyal kritikus sajtó és a külföldi donorok kezdenek politikacsinálásba – fogalmazott lapunknak Tóth Erik. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója kifejtette, most is ez történik, mivel Magyar Pétert azok a sajtótermékek és külföldi érdekcsoportok szócsövei futtatják, amelyek/akik szándéka az ellenzéki nómenklatúra megtörése, a cél ugyanaz, az eszköz más csupán az ő személyében.

– Ez a casting régóta tart már: ami 2010 előtt volt Gráf, Mesterházy vagy Botka, az ma Pankotai, Márki-Zay vagy Magyar. Innen nézve nem reális forgatókönyv, hogy az aktuális ellenzéki pártok közül bárki a sorai között szeretné tudni őt. Már csak azért sem, mert Magyar megmutatta, hogy miként viselkedik a saját családjával és egykori politikai közösségével: az ő valódi arca mutatkozik most meg, és semmi kétség sincs afelől, hogy bárki mással is így bánna fordított helyzetben – tette hozzá.

Az elemző szerint reálisabb forgatókönyv az, hogy egy régi, feledésbe merült politikai platformot élesszen újjá, mintsem az a lehetőség, hogy a Gyurcsány Ferenchez ezer szállal kötődő pártok valamelyikével egyezségre jusson. Szerinte ha mégis utóbbi történik meg, úgy Magyar Péter már egyébként is megkérdőjelezhető igazmondási és hitelességi képessége romlana tovább a közvélemény szemében.

Azzal kapcsolatban, hogy mely pártoktól vehet el szavazatokat Magyar Péter, a szakértő leszögezte: ezt a kormánykritikus erők viselkedése mutatja meg igazán, mivel Gyurcsány Ferencék léptek ismét a leggyorsabban, ők rögtön elhatárolódtak a Magyar Péter-féle jelenségtől. – Azért, mert pontosan tudták, hogy a baloldali messiásváráson sokan rajtaveszthetnek. Nem véletlen, hogy a DK az MSZP-vel és a Párbeszéddel megegyezve – nem mintha ez tektonikus erejű változásokat okozna a hazai vagy európai politikában – egységes politikai alternatívát akar kiépíteni. Ez azon túl, hogy a DK befolyását és Gyurcsány megkérdőjelezhetetlen ellenzéki vezető pozícióját igazolja, megmutatta azt is, hogy Varga Judit korábbi férje nem a Fidesz–KDNP-re, hanem az ellenzékre jelent veszélyt elsősorban – húzta alá Tóth Erik.

Mint mondta, attól függően, hogy mekkora lesz a részvétel, az EP-választáson a mandátumszerzési küszöb 180-185 ezer szavazat is lehet. Jelezte, hogy önállóan ezt számos politikai erő képtelen elérni: a Jobbik, a Párbeszéd, az LMP és az MSZP esetében is kérdéses mindez, de a Momentum mélyrepülése sem adhat sok okot a bizakodásra a párt szimpatizánsai körében.

– A baloldali pártok évek óta olvasztótégelynek használják saját politikájukat: a szervezetek száma sokasodik, szavazóbázisuk stagnál vagy csökken, programjuk azonos, vezetőik karizma nélküli, szürke politikusok. Azért erőltetik minden választás alkalmával a közös indulás és listaállítás szükségességét, mert egy nagy ellenzéki platformra akarják kényszeríteni a szimpatizánsai­kat – hangsúlyozta a kutatási igazgató. Felhívta a figyelmet, hogy a baloldalnak Magyar Péter a tüske a köröm alatt: ő ugyanis a baloldalt szeleteli tovább. – Magyar Péter saját maga vallotta be a Spinoza Házban tartott beszélgetésen, hogy ő alapvetően liberális embernek tartja magát. Ezt a politikai kommunikációja is erősíti, egyértelműen az ellenzéki pártok szavazóbázisát célozza meg – rögzítette Tóth Erik.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)