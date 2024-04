Magyarország ebben már megelőzte Ausztriát + térképek

A magyar gyorsforgalmi úthálózat tud még tehát tovább fejlődni, ezer kilométer még biztosan épülhet. Ha egyelőre ennyi nem is fog megépülni, 272 kilométer biztosan, legalábbis a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tervei alapján. Így az M0-s alternatívájának majdan számító M200-as, M81-es, valamint a most is épülő M4-es mellett az M34-es, illetve M49-es szintén a koncessziós társaság tízéves tervének része, ahogy a M1-es, M3-as és M7-es autópályák jövőre induló bővítései is.