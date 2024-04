Menekül a sajtó elől Karácsony Gergely

A választások előtti utolsó fővárosi közgyűlésen számos, Karácsony Gergely szempontjából fontos ügyben születik döntés. Ezek egyike a fővárosi klímaügynökség megalapítása. A főpolgármester ugyanis már korábban is ígéretet tett a szervezet megalapítására, azonban a törekvéseit csak most, uniós forrásból tudta megvalósítani.

Az mostanáig nem világos, hogy miért van szükség a klímaügynökség megalapítására, ugyanis a főpolgármester tegnap az ügyben tartott sajtótájékoztatóján kiderült, a szervezet feladata mindössze abban fog kimerülni, hogy segítséget nyújt a társasházaknak az energiahatékonyságot növelő beruházások végrehajtásához szükséges forrásokhoz jutásban.

Mindeközben a főváros továbbra is sunnyog a Lánchíd botrány ügyében, tagadva annak a létezését is. A közgyűlést megelőző háttérbeszélgetésen lapunk kérdésére válaszolva Kiss Ambrus elmondta, továbbra is csak egy botrányról tud a Lánchíd ügyében, mégpedig arról, hogy a kormány nem fizette ki a hatmilliárd forintot a fővárosnak.

A közgyűlésen emellett tárgyalni fognak az új Duna-parti Építési Szabályzatról, amelynek értelmében a főváros a szállodahajókat Budapest külvárosába száműzné. A fővárosi közgyűlés kezdete előtt az ügyben sajtótájékoztatót tartott Horváth Csaba, Zugló polgármestere, aki elmondta, a tervben kiemelten fontos, hogy a hajósokat ne érintse hátrányosan az új szabályozás.