Csizmadia Péter fellendülést ígér Pécsnek

Mi vállaljuk, hogy ezt megépítjük, akárcsak annak a multifunkcionális sportlétesítménynek a megépítését is, amely a helyi sportegyesületek otthona is lehet. Továbbá a Pécs-konzultáció javaslatai alapján vállaltuk még a városi korcsolyapálya befedését is. Megkezdenénk a Pécsi Nemzeti Színház épületének átfogó felújítását, létrehozzuk a Magyar Folklór Házát és új kollégiumot tervezünk építeni a Pécsi Tudományegyetemmel közösen