Fejlődő pályára kell állítani a várost

A budapestiek szempontjából nézve milyen tétje van a június 9-én tartandó választásoknak?

Jelenleg az forog kockán, hogy Budapest végre újra fejlődő pályára tud állni vagy pedig megragad a múltban, abban a tétlenségben, amelyben négy és fél éve tartják. Itt az ideje, hogy a fővárosi közélet végre a budapestiekről szóljon, nem pedig arról, hogy a főpolgármester folyamatosan Gyurcsány Ferenc kéréseit szolgálja ki, miközben nem képviseli a fővárosiak érdekeit. Most ugyanis egy lövészárokharcra berendezkedett városvezetés van hatalmon, helyette jobb lenne, ha a vezető pozíciókba olyanok kerülnének, akik képesek együttműködni a kormánnyal a budapestiek érdekében. A Városháza a politikai harcokra fókuszál a köztisztasági, a közlekedési és a hajléktalanproblémák megoldása helyett, a fővárosban élők az elmúlt négy és fél évben ennek isszák a levét. Azt sem szabad elfelejteni, hogy jú­nius 9-én európai parlamenti választásokat is tartunk, amelyen a globalista és a szuverenista erők csapnak össze. Ez a törésvonal Budapesten is fennáll, hiszen Karácsony Gergely bandájába tartoznak azok az emberek is, akik mindenféle adománygyűjtő ládikákban kaptak pénzt külföldről a legutóbbi választási kampány során. Ne legyenek illúzióink, a pénz mellé mindig jár valamiféle elvárás meg utasítás. A budapestiek azonban jobban örülnének annak, hogyha a főpolgármester nem brüsszeli elvárásokat teljesítene, hanem inkább a városvezetésre fókuszálna.

Győzelme esetén mit tenne a közlekedési káosz felszámolása érdekében?

Budapesten a közlekedésben kialakult állapotok senkinek sem kedveznek. Karácsony Gergelyék összeugrasztották az autósokat, a bicikliseket és a gyalogosokat. Teljesen átgondolatlan intézkedéseket vezettek be, most pedig már nem mernek kihátrálni ezekből, nem merik beismerni, hogy hibáztak. Ennek következményeként problémát problémára halmoznak, az egyik hibás döntést egy másik hibás döntéssel próbálják orvosolni, ami még nagyobb káoszhoz vezet. Egy város közlekedése mindig rendkívül összetett és érzékeny kérdés. Nem lehet hűbelebalázs módjára beavatkozni a közlekedésbe egy ponton, és utána meglepődni azon, hogy az intézkedés egy másik ponton káoszt okoz. Ezt a fajta összetettséget Karácsonyék meg se akarják érteni, az emberek véleményét pedig nem kérik ki.

Egy újabb hibás döntéssel a rakpartot is teljesen lezárnák. Erről mi a véleménye?

Kifejezetten felháborít és megrémít a legújabb őrült tervük a pesti rakpart állandó lezárásáról. Karácsony a Fővárosi Közgyűléssel is elfogadtatott közúthálózati tervében világossá tette, hogy tanítási időben és munkanapokon is, tehát véglegesen lezárná a rakpartot az autósok elől. Ezen jogosan háborodnak fel a közlekedők. Csak akkor lehet a forgalomcsökkentés irányába elmozdulni, hogyha megteremtjük a megfelelő feltételeket ehhez, például az ingyenes, őrzött P+R parkolók építésével és a közösségi közlekedés hálózatának bővítésével. Mindezekre Karácsony Gergely 2019-ben ígéretet tett, a tervei azonban oly sok más ígéretéhez hason­lóan az asztalfiókban maradtak. A tiltás meg az észszerűtlen, pontszerű beavatkozások helyett inkább modellek és konkrét számítások alapján lehetne értelmes fejlesztéseket végrehajtania a közlekedésben.

Melyek azok a kötöttpályás fejlesztések, amelyeket a következő városvezetésnek végre kellene hajtania?

El kellene kezdeni a metróvonalak meghosszabbítását, ugyanis ezek rengeteg embert tudnak a belvárosba szállítani. A másik nagyobb fejlesztésnek pedig a villamoshálózat bővítésének kell lennie. Mi ezzel kapcsolatban jó példát mutattunk: a budai fonódó villamos létrehozásával és az 1-es villamos meghosszabbításával összesen hat kilométer új sínt építettünk. Ehhez képest Karácsony Gergely a pesti fonódó villamos esetében egy néhány méter hosszúságú kanyarral büszkélkedik.

Miként tenné kívánatosabbá a közösségi közlekedést?

Több alacsonypadlós járműre van szükség Budapesten. Azok a járművek, amelyek az elmúlt években érkeztek, még a Tarlós István nevével fémjelzett városvezetés szerződéseiből származnak. Ezeket hívogatják le most Karácsony Gergelyék. Kiemelten fontos a kötöttpályás közlekedés fejlesztése, ez jelent ugyanis valós alternatívát az autózással szemben. Azonban ahhoz, hogy valaki kiszálljon a kocsijából, és felszálljon a közösségi közlekedésre, szükség van arra, hogy az a háromszázezer ember, aki az agglomerációból naponta Budapestre ingázik, le tudja tenni az autóját a város határában.

Fotó: bachmate

Végrehajtana bármilyen forgalomcsökkentést? Szükség van ilyen jellegű intézkedésekre Budapesten?

Természetesen cél, hogy ha lehet, akkor kevesebb autó termelje a kipufogógázt Budapesten. Azonban jelenleg ennek éppen az ellenkezője történik, ugyanis az autók sokkal hosszabb ideig állnak a dugókban, ezt mutatják a folyamatosan romló légszennyezettségi adatok. Karácsony Gergelyék a biciklis közlekedés támogatása érdekében csupán sárga csíkokat festegettek fel Budapest utcáira, amit néhány millió forintból, szinte festékáron meg lehetett oldani. Ezek a biciklisávok nem biztonságosak. Karácsony Gergely nem foglalkozott a budapesti utak tragikus állapotával sem, inkább sorozatosan látszatintézkedéseket hajtott végre. Szerintem arra van szükség, hogy adjunk az autósoknak alternatívát a járműveik parkoltatására, de ez nem fog menni addig, amíg nem hajtunk végre valódi közlekedésfejlesztést a fővárosban. Tehát ha Karácsony Gergely kispórolja a pénzt a P+R parkolókból, a kötöttpályás fejlesztésekből, a valódi, biztonságos bicikliutakból, akkor utána ne csodálkozzon azon, hogy az emberek nem teszik le az autójukat. Az pedig végképp pofátlan dolog, hogy miután Karácsonyék kreálnak egy problémát, azt tiltással és az autózás drágításával akarják megoldani.

Ki lehet tiltani az autókat a fővárosból, szükség van ilyen tiltásra?

Sunyi hozzáállásnak tartom, hogy podcastekből, Karácsony Gergely egyik emberétől kell megtudnunk, valójában milyen intézkedések bevezetését fontolgatja a főváros. Ezek után az már csak hab a tortán, hogy Karácsony Gergely letagadja a valóságot, és szemrebbenés nélkül azt állítja, nem terveznek autókat kitiltani. Ilyen szem­ellenzős, ideológiavezérelt döntések helyett értelmes közlekedésfejlesztésekre van szükség. Karácsony egy ilyen, az autók kitiltására vonatkozó döntésével a gazdagok pártjára áll. Ámon Ada azon kijelentése, miszerint a tíz évnél idősebb autó­kat majd ki lehetne tiltani a város egyik-másik pontjáról, nyilvánvalóan a szegényebb budapestieket hozza rossz helyzetbe. Az egész autókitiltási-botrány felháborító, és tökéletesen bemutatja a Karácsony-féle városvezetést, illetve annak prioritásait.

Mi a véleménye a Budapesti Klímaügynökségről és annak vezetőjéről, Ámon Adáról?

Karácsony Gergelynek a klíma óvása érdekében tett intézkedései kimerültek a meghirdetett klímavészhelyzetben, illetve a kampány hajrájában kinevezte az említett hölgyet a klímaügynökség vezetőjének. Érdemes megnézni az előéletét és azt, hogy pontosan honnan is röppent a főpolgármester mellé. Ámon Ada ugyanis egy ex-MSZP-s árnyékminiszter, Sorosék által fizetett aktivista. A környezet- és klímavédelem területén nem szélsőséges megoldásokra és semmitmondó intézkedésekre van szükség, ha a valóban rossz minőségű budapesti levegővel szeretnénk valamit kezdeni, vagy ha azt szeretnénk, hogy Budapesten egészségesebb és hosszabb életet éljenek az emberek. Sokkal inkább olyan észszerű megoldások vezethetnek sikerre, amelyek figyelembe veszik azt, hogy ezt a várost kétmillió ember nemcsak jókedvéből használja, hanem azért, mert itt intézi a napi ügyeit, gyereket nevel, meglátogatja az idős anyját, dolgozik. A klímaügynökség létrehozását a választási kampány egyik pótcselekvésének tartom, de még abból is gyengének. Azok az ötletek, amelyek mostanáig Ámon Ada és Karácsony Gergely köpenyéből kilibbentek, csak arra lesznek jók, hogy tovább hergeljék az autó­sokat, a gyalogosokat és a bicikliseket egymás ellen, és tovább nehezítsék a már most is kaotikus budapesti közlekedést.

Mit kezdene azokkal a biciklisávokkal, amelyeket az elmúlt öt évben Karácsony Gergely Budapest-szerte felfestett?

A biciklisek annál sokkal biztonságosabb és kulturáltabb közlekedési módot érdemelnek, mint hogy egy sárga csíkkal elválasztják őket az autó­forgalomtól. A karókkal elválasztott bicikliutakkal emellett az is probléma, hogy a mentők és a tűzoltók nem tudják megfelelő módon végezni a munkájukat, ami komoly élet- és vagyonbiztonsági kockázatot jelent a Budapesten élőknek. Éppen ezért meg kell vizsgálni azt, hogy hol indokolt ezeknek a bicikliutaknak a fenntartása, ezeken a helyeken pedig normálisan meg kell építeni őket. Sőt azt is érdemes lenne megállapítani, hogy nem lenne-e biztonságosabb és hatékonyabb egy mellékutcába terelni a bicikliutak forgalmát. Nem biztos, hogy mindenhol a legforgalmasabb úton kell egy sáv elvételével rendezni a biciklisek helyzetét. A következő városvezetésnek szisztematikusan át kell néznie az elmúlt öt évben végrehajtott közlekedésfejlesztéseket, és fel kell számolnia a Karácsony Gergelyék látszatintézkedéseinek következményeként kialakult káoszt.