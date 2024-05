Latorcai Csaba: Fontos, hogy Európa a békét válassza

– Mik a területfejlesztési politika legfontosabb célkitűzései?

– A területfejlesztési politikánkat egyetlen nagy célnak rendeltük alá: hogy Magyarország 2030-ra az Euró­pai Unió öt legélhetőbb országának az egyike legyen. Ez komoly kihívást jelentő cél és igazi kereszténydemokrata vállalás. Nem azt akarjuk, hogy hazánk az öt legtöbbet fogyasztó ország közé kerüljön, hanem olyan Magyarországot szeretnénk 2030-ra, ahol nemcsak jól, hanem szépen is lehet élni. Olyan országot akarunk, ahol a legkiegyensúlyozottabb feltételeket biztosítjuk a családok és a gyermekek, a közösségek és a gazdaság számára. Ebből fakad egy másik nagyon komoly kihívás, ami a területfejlesztést illeti, ez pedig az, hogy városban vagy vidéken élni ne életminőségek, hanem életstílusok közötti választást jelentsen, így a kistelepüléseken élőknek ne legyenek rosszabbak az esé­lyeik a közszolgáltatások elérésére, mint a városban élőknek. A kistelepüléseken is legyen iskola, egészségügyi ellátás, valamint megfelelő úthálózat, hogy a járás vagy a térség központját kényelmesen, gyorsan el lehessen érni.

Az elmúlt hétéves uniós költségvetési időszakot is annak szenteltük, hogy a városok és a kistelepülések közötti különbséget csökkentsük. Ezt célozták meg a települési és területfejlesztési operatív program pályázatai, de a kizárólag magyar, kormányzati forrásból megvalósuló Magyar falu program is. Az elkövetkezendő időszak során még nagyobb lépésekkel akarjuk folytatni a területi programok megvalósítását.

– Mikor juthat hozzá hazánk az EU-s források további részéhez?

– Megdöbbentő, hogy az európai parlamenti választások közeledtével az európai baloldal és a brüsszeli bürokraták egyre nyíltabban ki is mondják, hogy nem jogi problé­máik vannak Magyarországgal, hanem színtisztán politikai megfontolásból tartják vissza most is a hazánknak járó uniós forrásokat. Az a Brüsszel, amely állítólag a jogállamiság fölött őrködik, burkoltan elismeri, hogy ők maguk azok, akik nem tartják be az EU szabályait. A Brüsszelt fogságba ejtő európai baloldal abszolút visszaél a hatalmával.