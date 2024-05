Meglepődtek, amikor Orbán Viktor lépett a műhelybe + videók

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Orbán Viktor szerdán Kapuvárra látogatott, ahol beszédet is mondott. A miniszterelnök TikTok-csatornáján közzétett új rövid videójából kiderült, hogy jutott idő a helyiekkel is találkozni.

A kormányfő felkeresett egy nyugdíjas párt a műhelyükben, és az itt található gépet is kipróbálta.

Mint arról lapunk beszámolt, országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor a múlt héten Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, de találkozott Hszi Csin-pinggel is, akinek magyarországi látogatása jelentős nemzetközi visszhangot is kapott.

Ezen a héten Tiszaladányban és Diósgyőrben tartott fórumot, de szerdán megfordult Kapuváron és Sopronban is. Aztán felkereste Kecskemétet és Soltvadkertet is.