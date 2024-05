Orbán Viktort a Tiszánál is sokan várták + videó

Országjárása újabb állomásáról jelentkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyhez azt írta:

Tiszaladány is a béke pártján!

Mint arról lapunk beszámolt, országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor a múlt héten Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, de találkozott Hszi Csin-pinggel is, akinek magyarországi látogatása jelentős nemzetközi visszhangot is kapott. Ezen a héten Tiszaladányban és Diósgyőrben tartott fórumot, de szerdán megfordult Kapuváron és Sopronban is. Aztán felkereste Kecskemétet és Soltvadkertet is.

A tiszaladányi látogatáson Koncz Zsófia országgyűlési képviselő is részt vett, és egy egész galériát tett közzé róla a közösségi oldalán. – Tiszaladányban egy igencsak különleges utcafórumon vehettünk részt kedden – írta bejegyzésében a képviselő.