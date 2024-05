Megszólalt a verőcei hajóbaleset túlélője: ez történt a tragédia előtt

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, halálos hajóbaleset történt a Dunán május 18-án éjjel, amikor egy szállodahajó kisgéphajóval ütközött Verőcénél. Egy buliból hazafelé tartó társaság utazott a motorcsónakon. Ennek tulajdonosa és a húga, a szomszéd lány és szerelme, valamint még három barátjuk ment közösen szórakozni. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállodahajónak ütköző motorcsónakban nyolcan utaztak, közülük egy férfi sérülten ugyan, de kijutott a partra.

Ő a tragédia egyetlen túlélője az Index cikke szerint, egy Magyarországon élő olasz férfi, aki nem sokkal a balesetet megelőzően ismerte meg a motorcsónak utasait, akik felajánlották neki, hogy elviszik Nagymarosról Vácra.

Az RTL információi szerint a férfi a motorcsónak hátsó részében állt a baleset pillanatában, kulcscsont- és arccsontsérülést szenvedett, de sérülten is ki tudott úszni a partra. A kórházból már kiengedték, a rendőrök pedig azóta kihallgatták, akiknek a csatorna szerint azt mondta a férfi, hogy egy darabig élvezték, hogy cikáznak a vízen, de később többen is félni kezdtek, ám hiába kérték a motorcsónak vezetőjét, hogy lassítson. A férfinak is halálfélelme volt.

A motorcsónak hét utasa meghalt az ütközés következtében, közülük öt embert a rendőrség napokig keresett, mára megtalálták földi maradványaikat.