Navracsics Tibor: Célunk, hogy élhetőbb legyen Pest vármegye

– Milyen pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre Pest vármegyében az ötezer főnél kisebb települések számára?

– Az ötezer főnél kisebb települések között vannak falvak és városok is. Ráadásul a Pest vármegyei térségben kifejezetten igaz, hogy még a falvak is rendkívül sokszínűek, hiszen egyes falvak inkább az alföldi térséghez tartoznak, míg mások kifejezetten a budapesti agglomerációhoz. Éppen ezért, amikor az ötezer fő alatti települések számára pályázati kiírásokat fogalmazunk meg, akkor azokra a problémákra keresünk választ, amelyek ezeknek a falvaknak vagy városoknak a hétköznapjaiban felmerülnek. Tipikusan ilyen a közlekedési infrastruktúra, valamint a közösségi életet segítő beruházások. Ezeknek egy része olyan eszközbeszerzés, amely lehetővé teszi, hogy tiszta és rendezett környezetben éljék a hétköznapjaikat. Olyan kezdeményezéseket is tudunk támogatni, amelyek a települések helyben tartó képességét növelik, így megakadályozva a népesség elvándorlását.

Optimális esetben ezek a beruházások odáig is elvezethetnek, hogy egy település annyira vonzóvá válik, hogy odaköltöznek, így népességnövekedés történik. Az agglomeráción kívül egész Pest vármegyében látunk erre utaló jeleket.

– Milyen kihívásokkal néz szembe jelenleg a területfejlesztés Pest vármegye kistelepülésein?

– Vannak olyan települések, amelyeknek azzal kell szembenézniük, hogy fokozatosan elköltöznek az aktív és képzett lakosok, adott esetben elszívja őket valamelyik közeli nagyváros. Budapesten kívül is vannak olyan központok Pest vármegyében, amelyek gazdasági erejüknél fogva nagyon komoly népességelszívó erővel bírnak. De a vármegyén kívül is vannak ilyen gazdasági központok. Pest vármegye délnyugati részére Székesfehérvár, az északnyugati részére Tatabánya, a délkeleti–déli részére pedig Kecskemét gyakorolhat olyan hatást, ami adott esetben az aktív és munkaképes korú lakosságot átköltözésre csábítja. Ugyanakkor van egy másik csoportja a településeknek Pest vármegyében, ami éppen az ellenkező tendenciától szenved, mivel Budapestről nagyon sok ember költözött ki a környező településekre, így a főváros lélekszáma egy közepes városnyi népességgel csökkent. Ezeken a településeken alapvető problémát jelent, hogy az infrastruktúra – legyen szó akár az utakról vagy a vízvezetékekről – sokkal kisebb lélekszámra lettek annak idején tervezve, így most a megnövekedett népességet nem vagy csak nagyon nehezen tudják kiszolgálni.

A jövőben ezeken a településeken is különböző beruházásokat kell végrehajtanunk az ivóvíz- és szennyvízvezeték megújításától kezdve a közúthálózat felújításán át az óvodák és iskolák építéséig.

– Mi áll a kistelepülések területfejlesztésének a fókuszában?

– Célunk, hogy Magyarország központi részében minél nagyobb arányban tudjanak részesülni a települések Budapest központi szerepéből. A főváros messze a legfejlettebb területi egység Magyarországon, hiszen jóval az Európai Unió átlaga felett teljesít, ugyanakkor Pest vármegye már nem részesül ennek az előnyeiből. Részben Budapest városvezetését szeretnénk rábírni az együttműködésre, részben pedig a fejlesztések révén azt akarjuk lehetővé tenni, hogy Pest vármegye fokozottabb mértékben zárkózzon fel a főváros és az Európai Unió átlagos fejlettségéhez is.

– Hosszú ideje zajlanak a tárgyalások a hazánknak járó uniós pénzekről. Ezeknek egy részét már megkaptuk, de továbbra is jelentős összegek vannak zárolva. Mekkora összeg juthat a kistelepülések fejlesztésére az EU-s forrásokból?

– A 2021–2027-es pénzügyi időszak terület- és településfejlesztési operatív programja (TOP Plusz) keretében országosan mintegy 1962,5 milliárd forint áll rendelkezésre a fejlesztések megvalósítására, és ez a keretösszeg jelentős arányban az önkormányzatok pályázatait támogatja. Jelenleg a források 55 százalékát zárolják, így most 45 százalékhoz férünk hozzá, ami országosan 800 milliárd forintot jelent. Pest vármegyének – hasonlóan a többi vármegyéhez és a fővároshoz – a TOP Plusz-források felhasználására integrált területi programja van, összesen 167 milliárd forintos keretösszeggel. A következő években több száz milliárd forint juthat majd országosan az ötezer fő alatti településekhez.