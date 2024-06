A magyarok nem kérnek a háborúpárti képviselőkből

– Az európai parlamenti (EP) választásokon nemcsak pártlistákra, hanem egyúttal háborúra vagy békére is szavazunk. Vannak pártok, amelyek nyíltan háborúpárti álláspontot képviselnek, fegyvereket és katonákat küldenének Ukrajnába, valamint vannak olyan pártok is – mint hazánkban a Fidesz és a KDNP –, amelyek nyíltan vállalják a békepárti álláspontjukat. Ezzel a magyar és nem utolsósorban az európai emberek akaratát is képviselik, szemben a brüsszeli elittel, amely döntései során a globalista, háborúpárti nagytőke érdekeit tartja szem előtt – fejtette ki lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

A Századvég jogi szakértője kiemelte: a szomszédunkban háború dúl, minden nappal egyre több élet veszik oda, a gazdaság egyre-másra kapja a gyomrosokat, a baloldal pedig még mindig háborúba sodorná az országot, mit sem törődve fiatal­jaink életével és azzal a súlyos történelmi teherrel, amelyet az elmúlt évszázadban kénytelenek voltunk magunkkal cipelni.

– Teljesen elvakítja őket a politikai haszonszerzés és a hatalom újbóli megkaparintásának vágya, amiért cserébe nekik semmi sem drága – húzta alá ifj. Lomnici. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország csak 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe, ami a teljes létszám kis része, mégis meghatározó, mit üzenünk Európának. Annál hangosabb lesz ugyanis a béke iránti igény, minél több békepárti politikust küldünk Brüsszelbe. Hazánknak pedig példaként kell elöl járnia, megmutatva, hogy a magyarok nem kérnek sem a háborúból, sem a háborúpárti képviselőkből.